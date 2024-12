El Gobierno tiene listo el decreto para nombrar a Lijo y Mansilla

El fallo de la Corte Suprema que limita la reelección del gobernador Gildo Insfrán (Formosa) generó malestar en el Ejecutivo. En la Casa Rosada califican de “político” al fallo que firmaron los jueces supremos y mantiene la postura de que “la Justicia nacional no debe intervenir los sistemas electorales de las provincias”. En Balcarce 50 sostienen que “está mal fundado” y expresan que “si hacen todo mal, el pueblo va a ir a buscarlos”.

La Casa Rosada tensiona así su relación con la Corte Suprema mientras debate internamente las designaciones por decreto en comisión de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla. El texto ya está escrito y fue revisado por la secretaria de Planeamiento Estratégico, María Ibarzabal, que responde al asesor Santiago Caputo.

La mesa política de Nación todavía no tomó una decisión final sobre la firma de los nombramientos e insiste con tratarlo en el Senado. Mantienen negociaciones con los gobernadores y evalúan tratar los pliegos en sesiones extraordinarias durante febrero.

Es por eso que el Gobierno descartó designar por decreto a los 150 jueces federales y planea enviar sus pliegos en febrero. La lista forma parte de la negociación por la Corte Suprema. Lo mismo aplica para el reemplazante de Eduardo Casal en la Procuración General de la Nación y para la Defensoría General, que ocupa Stella Maris Martínez.

El Gobierno asegura que está dispuesto a negociar una ampliación de la Corte Suprema luego de la votación de las candidaturas del juez federal y el académico en la Cámara Alta. Los cercanos al presidente reconocen además que se cayeron las negociaciones con el kirchnerismo.

El Ejecutivo tampoco se pronunciará públicamente sobre la acordada de la Corte Suprema que fija un mecanismo para la elección de conjueces en caso de que funcione con tres integrantes. El único juez supremo que firmó en disidencia fue Ricardo Lorenzetti.

“La acordada era lo que esperábamos y no lo entendimos como un ataque. No tiene nada que ver con nosotros y no vamos a hacer nada al respecto. No coincidimos igualmente en que la Corte pueda tener un buen funcionamiento con tres jueces”, expresó a TN un alto funcionario.

Con información de Infobae