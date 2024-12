Brasil toma distancia del pedido argentino por el gendarme detenido en Venezuela

Los días pasan y la información certera sobre Nahuel Gallo sigue sin aparecer. El gobierno de Nicolás Maduro sigue sin confirmar dónde está detenido desde el domingo 8 de diciembre el gendarme argentino que quiso entrar a Venezuela por la frontera con Colombia para visitar a su pareja y a su hijo, que residen en el país desde hace casi seis meses.

Si bien la relación diplomática entre la Argentina y Venezuela no está rota por completo -decisión que se tomó desde Buenos Aires para preservar la integridad de los seis dirigentes opositores refugiados en la residencia oficial argentina en Caracas-, no hay conversaciones formales entre ambos países, por lo que el proceso para, al menos, dar con el paradero de Gallo es todavía más complejo.

En este contexto, al primer país que recurrió la Argentina a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto fue Brasil. A través de una carta, la semana pasada la cartera encabezada por Gerardo Werthein le hizo llegar a la administración de Luiz Inácio Lula da Silva un pedido formal para que los representantes brasileños intercedan ante la detención del gendarme y asuman un rol consular en este reclamo.

Desde Buenos Aires alegan que los acuerdos del Mercosur contemplan que los países miembros del bloque tienen la posibilidad de solicitarle a sus pares que asuman las responsabilidades consulares en caso de no poder cumplirlas por situaciones excepcionales. Tras las elecciones presidenciales del 28 de julio, Nicolás Maduro expulsó a todos los diplomáticos argentinos de Venezuela, por lo que la Argentina entiende que están dadas las condiciones para que Brasil se haga cargo formalmente de la situación.

“Lo que se necesita es un oficial diplomático que acompañe a la familia y vaya dependencia por dependencia para pedir información, empujar la causa judicial y saber dónde está Nahuel”, le aseguró a TN un alto funcionario de gobierno que desde la Casa Rosada sigue bien de cerca el minuto a minuto de esta detención que ya tomó un estado político y genera preocupación tanto en la familia como en las propias autoridades nacionales.

Dicha carta enviada a Brasil también se replicó a Colombia, aunque con otras características, y en las últimas horas se iniciaron gestiones por distintas vías con el propio papa Francisco y la administración republicana que el 20 de enero asumirá la presidencia de Estados Unidos. Al mismo tiempo, la Cancillería dialoga para impulsar declaraciones en la Organización de Estados Americanos (OEA) y en las Naciones Unidas (ONU).

De todos modos, y pese a que Brasil tomó la decisión de respaldar fuertemente a la Argentina con la situación de los seis dirigentes opositores a Nicolás Maduro que desde abril se encuentran bajo el status de refugiados en la residencia oficial, en esta ocasión desde Brasilia informaron acompañarán a Buenos Aires pero con una actitud más pasiva de la que le gustaría a la Casa Rosada.

El gobierno de Lula no rechazó cooperar, pero tampoco se comprometió a representar a la Argentina en todas las funciones consulares, algo que a la administración de Javier Milei le caería muy bien. El Palacio del Planalto mantiene las críticas sobre el mandatario argentino y la relación que sostiene con el líder del Partido de los Trabajadores (PT).

Esta es una información que pudo recoger el embajador argentino en Brasil, Daniel Raimondi, y el propio equipo de Gerardo Werthein cuando el martes de esta semana el representante diplomático de Lula en la Argentina, Julio Bitelli, visitó la sede principal de la Cancillería frente a Plaza San Martín.

Brasil entiende que la Argentina podría haber alertado o tomado cartas en el asunto antes de que Nahuel Gallo ingresara a territorio venezolano. La detención en territorio extranjero dificulta el margen de maniobra ante reclamos y pedidos formales frente al gobierno. Más, si el chavismo pareciera mostrar la detención del gendarme como una causa de terrorismo que le pueda servir en un futuro como carta de negociación, tal como leen muchos funcionarios argentinos.

No hay dudas que la bandera verdeamarela seguirá flameando en la residencia donde se encuentran los seis colaboradores de María Corina Machado, pero no se espera un rol mucho más activo en el pedido de información sobre Nahuel Gallo en el corto plazo. Venezuela parece no tener intenciones de liberarlo, y el costo político que debiera enfrentar Lula al tomar una posición mucho más dura de la que tiene no es algo que el mandatario brasileño tenga hoy en mente.

Sea cual sea el apoyo internacional, la Argentina prometió que seguirá adelante hasta las últimas consecuencias hasta lograr la liberación del gendarme nacional. Hasta el momento no hay información oficial que ayude a ilusionar a los funcionarios y a la familia, aunque puedas adentro entienden que en las próximas semanas con la asunción de Donald Trump en la Casa Blanca podría haber novedades.

