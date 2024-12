A pesar del sello del Ministerio, Mimessi se despega de los cursos truchos

El ministro de Desarrollo Social de Salta, Mario Mimessi, se desmarcó de la polémica desatada por los cursos ofrecidos por la Universidad de Oncativo, los cuales fueron cuestionados por no contar con el aval del Ministerio de Educación. “Nosotros no hemos participado como ministerio en esas capacitaciones. Fue una disposición y acompañamiento realizado por la Agencia de la Juventud, pero no dentro de las funciones propias del ministerio”, declaró Mimessi en su participación en el programa “Agenda Abierta”.

Cabe mencionar que desde la Universidad de Oncativo de Córdoba se despegaron de las capacitaciones brindadas por Jorge Chávez Díaz.

El funcionario señaló que la controversia en torno a la validez y la idoneidad de quienes impartieron los cursos debe resolverse, pero dejó claro que su cartera no tuvo relación directa. “El ministerio jamás va a avalar una situación que no sea real o que implique capacitar a alguien que no está en condiciones de hacerlo”, enfatizó. Además, explicó que las capacitaciones fueron resultado de un convenio de cooperación firmado por la Agencia de la Juventud, dependiente de la cartera que conduce, con otros actores, aunque evitó profundizar en detalles.

“Entiendo que la Agencia y quienes estuvieron a cargo ya han dado las explicaciones necesarias. Ellos son quienes deben aclarar lo sucedido y llevar luz a esta situación”, afirmó Mimessi, lavándose las manos sobre el origen del acuerdo.