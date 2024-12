Vaccarella: “El día del accidente, estuve en mi departamento, trabajando”

Ante las constantes acusaciones, Gustavo Vaccarella brindó una entrevista televisiva donde se defendió y aseguró no haber tenido que ver en la muerte de Lautaro Ramasco, quien perdió la vida en un siniestro vial que, aún se investiga para determinar las causas.

“Lamento lo sucedido, pero no tuve nada que ver con los hechos y cargo con la tristeza de las barbaridades que se dice. Tengo la absoluta tranquilidad de no tener nada que ver” explicó el conductor y afirmó no tener vínculo con Ramasco.

“Mi pareja inició una relación paralela con Lautaro y, en mi vida, lo vi solamente dos veces. Una en una plaza y otra en la vivienda donde, si bien no convivían, frecuentaba con la madre mis hijos” señaló y añadió que “hubo un ida y vuelta de mensajes y todo ese material lo tienen los abogados”.

En ese sentido, Vaccarella sostuvo que la relación de su ex pareja con Ramasco comenzó en septiembre y, a fines de octubre, se interrumpe y él tiene un acercamiento con la mujer que, tiempo después decide volver nuevamente con Lautaro. “Durante ese tiempo, recibí mensajes de Lautaro culpándome de su separación y mi ex pareja me comentó tener miedo de alguna reacción de Ramasco hacia ella o hacia mis hijos” dijo.

Tiempo después, Vaccarella afirmó haber contactado a Ramasco vía WhatsApp, advirtiéndole “que tarde o temprano le iba a pasar lo mismo” refiriéndose a “ser engañado y dejado” y, según el conductor, esto es lo que la familia del difunto toma como amenazas.

Por otro lado, Gustavo mencionó que este año, cuando vio a Lautaro por segunda vez, tuvieron un altercado que terminó con una denuncia por parte de Lautaro por amenazas y, según el conductor, en esa oportunidad hubo un forcejeo producto de la postura desafiante de Ramasco hacia él.

El día del accidente, 9 de diciembre, Vaccarella aseguró haber estado en su departamento. “Dos horas antes y tres horas después, las cámaras del edificio donde vivo registran que estuve en mi casa y estas pruebas ya las tienen los abogados” afirmó y explicó que, del siniestro vial se enteró por medio de los mensajes que recibió de su ex pareja y de la hermana de Ramasco, donde ambas escribieron: “Espero que no tengas nada que ver con lo que le pasó a Lautaro”.

“Han escrito barbaridades y después, en una segunda instancia, nos encargaremos de eso porque, ahora, al igual que la familia, tengo la necesidad de que la justicia determine que le provocó la muerte a Lautaro. Se tomaron el trabajo de escribirle a mi hija “que se siente ser la hija de un asesino” finalizó.