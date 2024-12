Un escándalo se desató en la interna de La Libertad Avanza en Salta. Alba Quintar, ex candidata a diputada y actual funcionaria "ad honorem" del Ministerio de Justicia de la Nación, afirmó a través de sus redes sociales que le fue denegado el ingreso al acto de lanzamiento del partido en Salta, celebrado este lunes con la presencia de figuras como Karina Milei y Martín Menem. Aunque el comunicado oficial mencionaba "cupo lleno", Quintar sugirió que detrás de su exclusión las razones son otras.

"Me avisaron por WhatsApp que no podía asistir, con la excusa de que habían llegado al cupo, pero esto ya me lo venían anticipando. Sabía que iban a buscar alguna forma de que no pase para 'no opacar a nadie'. Todo esto me parece personal y hasta gracioso", contó Alba Quintar por Aries.

En un tono entre resignado y sarcástico, agregó: "Dicen que no me conocen, pero me tienen bloqueada en redes y me prohíben la entrada. Al final, parece que sí me conocen mucho".

Aunque no mencionó nombres directamente, Quintar dejó entrever quién podría estar detrás de este desplante: la diputada nacional María Emilia Orozco. "Cuando no tenés pruebas pero tampoco dudas, te reservás el nombre. Pero, vamos, dos más dos es fácil", dijo, subrayando las tensiones internas que atraviesa el espacio político en la provincia.

Por último, Quintar destacó que mantiene "la mejor relación" con los dirigentes nacionales del partido y apuntó que las internas en Salta no reflejan el proyecto político de Javier Milei. "Es un grupo problemático que no representa lo que La Libertad Avanza busca a nivel nacional. Espero que este tipo de actitudes no empañen un movimiento que tiene tanto potencial", completó.