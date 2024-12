Javier Milei: "No temo por mi vida, si me mataran me harían inmortal"

Durante su visita Italia, Javier Milei realizó una entrevista con un medio en la que respondió sobre si teme por su vida, el crecimiento de la derecha, reveló el secreto sobre su plan económico y dio una definición sobre Elon Musk.

El jefe de Estado brindó una entrevista al diario Líbero, que lo catalogó como una “figura revolucionaria”. Al ser consultado sobre si eso no le hacía temer por su vida, respondió: “No, no temo. Si me mataran... Si me mataran, me harían inmortal. Me convertiría en un héroe aún más grande. Dudo que sean tan estúpidos”.

El Presidente destacó a su vez las figuras del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, y el empresario Elon Musk. “Lo he hablado varias veces, está formado por Trump, (Giorgia) Meloni, (Nayib) Bukele y (Benjamín) Netanyahu”, especificó sobre la probable unión de líderes que comparten una misma ideología. “Si logra erradicar el cáncer de la ideología woke, (Europa) se salvará”, advirtió.

“Elon Musk es el Thomas Edison, el Leonardo da Vinci del mundo contemporáneo. Está a años luz de todos nosotros”, expresó. Y luego amplió: “Musk entiende cómo funciona el sistema económico, su idea está perfectamente alineada con la Escuela Austríaca de economía. La primera vez que lo conocí me dijo que se despierta todos los días pensando en cómo resolver los problemas de la humanidad. Musk desempeña el papel del empresario tal como lo configuró la Escuela Austríaca y ciertamente constituye una revolución impresionante en términos de valores”.

Milei sostuvo que la primer ministro italiana Giorgia Meloni “tiene valores muy sólidos, una fuerza admirable y se ve obligada a luchar contra un verdadero nido de ideologías despiertas”, dijo que su experiencia comercial con China “es muy positiva, es un socio comercial que no impone condiciones” y también afirmó que comparte muchas de las ideas del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu.

“Comparto las ideas de Netanyahu, es un político brillante con una visión muy clara de a lo que se enfrenta. Creo que la defensa de Israel es ante todo una defensa de los valores occidentales. Por eso la izquierda lo ataca: Israel es un bastión de la moral capitalista y de la civilización occidental”, manifestó.