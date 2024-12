La iniciativa remitida por el Poder Ejecutivo contempla recursos de más de $3 billones, de los cuales el 87% se destinarán a las áreas de educación, salud y seguridad. Se basa en la continuidad del equilibrio fiscal, con un plan de obras distribuidas con criterio federal, por un monto de $271.638 millones y que, con aportes nacionales, totaliza los $623.412 millones.

Al respecto, el ministro de Economía, Roberto Dib Ashur, destacó que pese a no contar con un presupuesto nacional, el provincial se mantiene equilibrado, con una reducción de deuda de 191 millones de dólares.

“Nación mandó al Congreso las pautas macrofiscales, que dicen que la inflación va a ser un poquito más del 18, que la economía va a crecer un 5, que el dólar va a estar a promedio 1.207 y manda los ingresos estimados para cada una de las provincias. Nosotros hemos tomado esa información para armar este presupuesto, lo que no hemos considerado eran las transferencias no automáticas, es decir son de la provincia, que la Nación en el último tiempo no lo estuvo mandando, incentivo docente, subsidio al transporte, remedios oncológico”, explicó.

Por su parte, el ministro de Infraestructura Sergio Camacho destacó que en su área el presupuesto “sigue creciendo porcentualmente” respecto al total provincial.

“Serán 690 obras las que podremos llevar adelante el año que viene sólo con presupuesto provincial, a eso habrá que sumarle la que tiene comprometida Nación de continuar y terminar en aquellos convenios que firmó el Gobernador”, señaló.

El funcionario destacó como obras “prontamente a iniciar” el Polo Deportivo, obras de agua y saneamiento, la continuidad de la Ciudad Judicial en Orán, el avance en la mejora del Hospital El Carmen en Metán y la “gestión para la ejecución de los compromisos de Nación con ruta 9/34”.