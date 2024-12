Por Aries, una de las víctimas del siniestro vial en avenida Paraguay, Inés Fernández, remarcó la importancia de que el conductor que les quitó a vida a cinco personas pague “la pena máxima”.

“A mí me reconstruyeron tibia, peroné y canilla, hasta ahora, no puedo caminar bien. Soy peluquera y ahora me cuesta estar parada, se me hincha el pie y me duele cadera y cintura” explicó Inés que, con mucho esfuerzo, volvió a trabajar en su peluquería con muletas.

En ese sentido, Inés señaló que no le gusta recordar el hecho porque, aparte de sus graves heridas, Karen Marín, una de sus amigas perdió la vida. “Quisieron resolver esto con un juicio abreviado, pero no aceptamos, no es justo, significaba que en dos o tres años estaría libre y no corresponde. A mí, la plata si me servía, pero no era justo porque las familias que perdieron a sus familiares no hacen nada con eso” afirmó.

Tras el siniestro, Inés aseguró que las secuelas psicológicas y emocionales condicionaron su vida, y es que tiene miedo de salir a la calle y subirse a un vehículo, además de que, desde su punto de vista, “lo que pasó quedó olvidado”.

Ahora, a nueve meses del hecho, el fiscal penal 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Gabriel González, requirió juicio ante el Juzgado de Garantías 7 del distrito Centro, para Luciano Nahuel López como autor de los delitos de homicidio simple (5 hechos), lesiones graves (2 hechos) y lesiones leves (4 hechos) en concurso ideal de delitos y atribuible a título de dolo eventual.

“Mi abogado me dijo que en marzo se hará el juicio y espero que tenga la condena máxima porque son muchas víctimas” sentenció.

Cabe recordar que en la madrugada del 17 de marzo de 2024, según informó la fiscalía, Luciano López condujo su automóvil alcoholizado, infringiendo varias normas de seguridad vial a lo largo del trayecto y a una velocidad de 103 km/h, lo que ocasionó la pérdida del control del vehículo, tal como se detalla en la pericia accidentológica. Esto derivó en la colisión a peatones que salían de locales bailables de la zona, ocasionando la muerte de cinco de ellos y lesiones de distinta consideración a otras seis personas.