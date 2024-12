El primer ministro francés Michel Barnier agradeció a sus funcionarios por sus trabajos. “No es tiempo de pésames”, dijo el miércoles por la mañana. Salvo un milagro político, después de las seis de la tarde de este miércoles, él y su gobierno habrán sido derribados por un voto de censura de la ultraizquierda y la ultraderecha en la Asamblea Nacional de Francia.

Todo ha quedado en manos de Marine Le Pen y su ultraderechista Reagrupación Nacional y Jean Luc Mélenchon, el populista de ultraizquierda de la Francia Insumisa, que han presentado las dos mociones de censura. En un parlamento sin mayoría absoluta, unos y otros decidirán el futuro de Francia.

Lúcido, el primer ministro tiene pocas "ilusiones" sobre la censura que prevé el escenario más "probable", pareciendo cerrar definitivamente la puerta a un gesto final sobre la Jubilaciones y la ley de seguridad social. El único elemento que puede modificar el voto de la Reagrupación Nacional, que le marcó las líneas rojas al diplomático premier, que intentó convencer al país en la noche del martes de no dejar caer a Francia en una crisis institucional y financiera como resultado.

El Nuevo Frente Popular (NFP) y la Reagrupación Nacional (RN), salvo sorpresas de última hora, derribarán el gobierno de Michel Barnier este miércoles, a partir de las 4 de la tarde. Dos días después de la aplicación del 49,3, un dispositivo constitucional que permite a Barnier pasar el presupuesto y la ley de seguridad social sin voto de la Asamblea, los diputados votarán las dos mociones de censura, presentadas por el NFP y el RN.

El de la izquierda tiene todas las posibilidades de ser adoptado, ya que la extrema derecha ha prometido votar a favor. Arma de control para los parlamentarios, la moción de censura puede, si se adopta, provocar la dimisión del gobierno. Esto ocurrió sólo una vez durante la Quinta República en 1962.

Se necesitan 288 votos

Como la Asamblea Nacional tiene 574 miembros, se necesitarán al menos 288 votos para que una de las dos mociones sea aprobada. En el Palacio Borbón, la jornada comenzará a las 2 de la tarde (cinco horas más que en Argentina), con el tradicional turno de preguntas al gobierno. Una hora más tarde, antes del examen de las mociones, se podría adoptar definitivamente, en el último momento un texto presupuestario: el proyecto de ley de fin de gestión para 2024.

Un acuerdo, alcanzado este martes en una comisión mixta entre diputados y senadores, será presentado a la Asamblea Nacional. Según varias fuentes parlamentarias citadas por la AFP, los diputados RN se abstuvieron en el CMP, lo que presagiaría una adopción definitiva sin el 49,3 si el grupo también se abstiene en el hemiciclo.

"Hay muchas posibilidades de que el texto sea aprobado con la abstención de algunos grupos", afirmó el expositor del presupuesto en la Asamblea Nacional, Charles de Courson, precisando que su grupo LIOT votará a favor.

Las mociones

A las 4 comienza el examen de las mociones. Después de la votación del proyecto de ley de fin de gestión para 2024 o de la utilización -aún posible- del 49,3 de Michel Barnier, todo cobrará vida. El probable final del gobierno comenzará a debatirse.

Se discutirán las mociones de censura del Nuevo Frente Popular y de la Agrupación Nacional. Al tener más firmantes, el primer texto de izquierda será presentado por el presidente del comité de finanzas, el rebelde Éric Coquerel. Marine Le Pen hablará en nombre de Reagrupación Nacional, antes de que un orador de cada grupo suba al podio para defender su posición. Finalmente, el gobierno, a través de Michel Barnier, responderá a los parlamentarios.

El reglamento de la Asamblea Nacional prevé que cada uno de los once grupos parlamentarios "disponga de un tiempo mínimo de diez minutos". A estos 110 minutos se suman otros cinco minutos, previstos para un diputado que no pertenece a ningún grupo, y uno previsto para el primer ministro.

Después de las 18:00 horas: votación en las salas de la Asamblea Nacional. Tras más de dos horas de debate, probablemente alrededor de las 18:20, Yaël Braun-Pivet, presidente de la Asamblea Nacional, invitará a los diputados a votar en los salones del Palacio Borbón.

A diferencia de las votaciones de proyectos de ley o proyectos de ley, las mociones de censura no se votan en el hemiciclo, sino en salas cercanas. Sin embargo, la votación es efectivamente "pública": una lista de los diputados que votaron a favor de la moción se publicará en el sitio web de la Asamblea Nacional, en los minutos siguientes al anuncio de los resultados.

Los diputados votarán primero la moción presentada por el Nuevo Frente Popular. Media hora después, se reanudará la sesión en el hemiciclo y la presidenta de la Asamblea, Yaël Braun-Pivet anunciará los resultados. Si la moción no es aprobada, invitará a los parlamentarios a votar en las salas de la Asamblea Nacional la segunda moción. Pero esto no debería ser necesario: Marine Le Pen y sus colegas de extrema derecha han prometido votar a favor de la censura. A menos que se produzca un gran vuelco, el gobierno de Michel Barnier caerá este miércoles 4 de diciembre, entre las 18.50 y las 19.30 horas francesas.

El interrogante del después

El gran interrogante es el después. ¿Cómo se formará el nuevo gobierno? ¿Renunciará el presidente Emmanuel Macron, cuál es el objetivo de Francia Insumisa para provocar elecciones anticipadas?

Desde Arabia Saudita en visita oficial, el presidente Emmanuel Macron regresó anticipadamente para encontrar un gobierno rápidamente. Michel Barnier no acepta ser reelegido, que era una de las posibilidades. La reinauguración de la catedral Notre-Dame, la visita del presidente electo Donald Trump y otros 50 jefes de estado y de gobierno van a encontrar a Francia sin su propio gobierno.

El presidente de la República juzgó este martes que los llamados a su renuncia correspondían a una “ficción política”. "No tiene sentido. Francamente, no está a la altura de decir estas cosas. Si estoy aquí, frente a ustedes, es porque fui elegido dos veces por el pueblo francés", declaró el líder del Estado de Arabia Saudita.

Desde la Reagrupación Nacional hasta La Francia Insumisa, muchos líderes políticos han pedido la salida de Emmanuel Macron en los últimos días.

Macron no puede “creer en un voto de censura". "¡Creo muy sinceramente que los diputados de la Reagrupación Nacional no pueden votar en conciencia una resolución que los insulta a ellos y a sus electores!”, juzgó el jefe de estado.

“De la misma manera, no creo ni por un segundo que los diputados socialistas, partido de gobierno si los hay, que asumieron responsabilidades hace unos años, en el momento que vivimos, vayan a divertirse votando una moción de censura con dos partidos extremos, que quieren el caos”, continuó Emmanuel Macron.

El Partido Socialista tiene 66 diputados en la Asamblea Nacional. Ellos serán esenciales para lograr la mayoría absoluta para derrocar al gobierno.

La propuesta de Attal

Tras la anunciada caída de Michel Barnier, el ex premier y diputado Gabriel Attal quisiera llegar a un acuerdo de "no censura" "con los socialistas, además de con LR", para que la Reagrupación Nacional ya no sea "capaz de dictar la política gubernamental". Hasta ahora Marine Le Pen y su partido son los árbitros parlamentarios.

El presidente del grupo Ensemble pour la République, Gabriel Attal, imagina, tras la caída de Michel Barnier, un gobierno que escape a la tutela de Marine Le Pen, gracias “a un acuerdo de no censura”, que incluiría a los socialistas.

“Lo que puede cambiar ahora” es llegar “a una ecuación política en la que ya no sea la Reagrupación Nacional la que pueda dictar la política gubernamental”, declaró el ex primer ministro a los periodistas. "Esto nos sacaría colectivamente de una situación en la que tenemos un gobierno rehén de Marine Le Pen", explicó, además.

El líder de los diputados socialistas, Boris Vallaud, afirmó la semana pasada que quería proponer a todos los partidos, excepto al RN, "plantear la cuestión de las condiciones para la no censura", en caso de derrocar al Gobierno de Barnier.

Una fuente del grupo socialista subraya que lo que el PS propone "es un gobierno de izquierdas, con un primer ministro de izquierdas, que aplique políticas de izquierdas y que negocie texto por texto con el bloque central de forma no acuerdo de censura (...) No es en absoluto una gran coalición o un gobierno de unidad nacional", como sugiere Attal.

El Gobierno afirma que la ausencia de un Presupuesto para 2025 provocará una congelación de la escala del impuesto sobre la renta. ¿La consecuencia? Un aumento de la factura de millones de contribuyentes. La oposición responde que esta situación se solucionará rápidamente, con un nuevo texto presupuestario a principios de 2025.

