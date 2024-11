Yamandú Orsi se reunirá con Javier Milei en la Cumbre del Mercosur

A tan solo diez días de la XVl Cumbre del Mercosur, que se celebrará en Montevideo los próximos 5 y 6 de diciembre, el presidente electo de Uruguay, Yamandú Orsi, tendrá su primer encuentro oficial con el mandatario argentino Javier Milei.

Orsi, quien acompañará al presidente saliente Luis Lacalle Pou en esta cumbre, fue invitado a participar de este foro regional como una transición diplomática antes de asumir formalmente el cargo. A pesar de que el gobierno uruguayo ha seguido una línea de flexibilización del Mercosur, iniciada por el expresidente Tabaré Vázquez, se espera que el Frente Amplio, bajo la presidencia de Orsi, continúe en la misma dirección.

El encuentro con Milei, quien no asistió a la cumbre del Mercosur en Asunción en junio, donde causó malestar entre los mandatarios, es crucial para la relación bilateral entre ambos países. Aunque la ideología de Orsi y Milei se encuentran en polos opuestos, ambos han enfatizado la importancia de mantener una relación cordial y productiva entre Argentina y Uruguay. “La relación tiene que ser buena, no hay chances de que no lo sea”, ratificó Orsi en entrevistas recientes con medios argentinos.

Por su parte, el gobierno argentino también ha dado señales claras de apoyo hacia Orsi. La Cancillería de Argentina felicitó al pueblo uruguayo por la elección de Orsi, resaltando la “relación estratégica” que ambos países comparten. Este vínculo tiene una gran dimensión económica, con Uruguay siendo receptor de significativas inversiones de empresarios argentinos, muchos de los cuales también han elegido el país vecino para residir.

Uno de los primeros mensajes que Orsi dio respecto a su relación con Milei fue en una reunión con empresarios argentinos en Buenos Aires en septiembre, donde destacó su compromiso de mantener un mercado de capitales libre, sin restricciones al ingreso o salida de capitales. Esta postura económica conciliadora refleja el interés de Uruguay en continuar siendo un socio confiable para los inversores argentinos, independientemente de las diferencias políticas entre los gobiernos.