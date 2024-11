La panelista de LAM acusó a ambas de mentir sobre sus relaciones amorosas y no titubeó al contarle a Susana que ninguna de ellas le había sido honesta en sus conversaciones personales.

"Me mienten, todas te mienten, Susana. Wanda, Pampita... Te ven la cara, porque sos buena", declaró Latorre, visiblemente molesta, durante una charla sobre los últimos escándalos de las mediáticas. La panelista, quien estuvo acompañada de Miguel del Sel, aprovechó la ocasión para hablar de su próximo proyecto televisivo, Armando quilombo, un programa de chimentos que planea lanzar el año que viene.

La reacción de Susana Giménez:

Susana Giménez, al enterarse de las acusaciones de Latorre, no pudo evitar mostrar su indignación: "¡Pero a mí me mienten! ¿Por qué?", preguntó sorprendida. La conductora, que había tenido un tenso encuentro con Pampita en una entrevista reciente, también confesó que sentía que le ocultaban información importante. Latorre, sin filtro, continuó: "Bueno, pero que te venga Pampita, te cobre una fortuna, se te siente aquí con cara de nada y no te cuente nada", desatando aplausos en la tribuna.

En cuanto a las declaraciones sobre las cifras que habría cobrado Pampita por su aparición, Giménez aclaró que la suma había sido inferior a los 30 mil dólares inicialmente mencionados, siendo de alrededor de 10 mil.

La guerra de infidelidades:

El ataque de Latorre no se limitó solo a Pampita. También lanzó una crítica feroz hacia Wanda Nara y su relación con el cantante L-Gante, sugiriendo que la infidelidad de Mauro Icardi con la China Suárez no se comparaba con lo que, según ella, Nara estaba haciendo con el músico.

El intercambio cargado de tensión dejó claro que Yanina Latorre no tiene reparos en hablar con franqueza sobre los secretos mejor guardados de las figuras más famosas del espectáculo.