Esto dijo Williams tras el fuerte accidente de Colapinto en la Clasificación

El piloto argentino Franco Colapinto sufrió un fuerte choque en la Clasificación a la carrera del domingo del Gran Premio de Las Vegas que pone en duda su participación. El jefe de la escudería Williams, James Vowles dejó en claro que lo más importante para el equipo es la salud del pilarense.

El argentino se encontraba realizando una gran vuelta en la Q2, cuando en la última curva golpeó la rueda izquierda con uno de los muros de contención y se quedó en la puerta de la Q3.

En un video publicado en las redes de la escudería británica, Vowles se mostró preocupado por la salud del piloto y aseguró que si Colapinto se encuentra en condiciones de correr el día domingo, lo hará. En caso contrario, y si los médicos así lo indican, no participará de la Carrera ya que el equipo prefiere poner “su salud por encima de todo”.

“Como sabrán, Franco tuvo un accidente muy grande en la Q2, mientras estaba en una vuelta muy buena. El accidente fue de más de 50 G (un tipo de fuerza que hace que el conductor que frena se desplace hacia adelante) lo que en cualquier mundo es grave”, comentó.

Además, se encargó de llevar tranquilidad al público aclarando que el argentino ya había sido revisado por los médicos: “Fue al centro médico, ha sido dado de alta y está en el hotel descansando. Mañana será evaluado y determinarán si está en condiciones para competir o no”.

“Mientras tanto, el coche está siendo reparado, el chasis está cambiado y nos aseguraremos de que esté listo si Franco está en condiciones de correr mañana. Lo que voy a decir es esto: su salud por encima de todo es la prioridad”, aclaró Vowles.

No dudó a la hora de argumentar que el monoplaza puede repararse, pero la salud de los pilotos no: “La fibra de carbono se puede reparar, el metal y los coches se pueden rehacer pero la salud de las personas no, en esas circunstancias”.

“Volveremos mañana cuando haya más noticias, por ahora tenemos mucho trabajo que hacer”, finalizó.

De esta forma, se mantiene en duda la participación del pilarense en la Carrera del domingo a las 3 de la mañana (hora Argentina) del Gran Premio de Las Vegas, en donde, en caso de participar, largará desde el puesto 14 de la parrilla.

El comunicado de Williams tras el choque de Colapinto

“Durante la clasificación, Franco sufrió un impacto significativo de más de 50G, lo que requirió una revisión médica. Un impacto de esta magnitud es obviamente grave, y deberá ser evaluado nuevamente mañana para determinar si está en condiciones de correr.

La salud de Franco es lo más importante, y nos alegra que, en general, esté bien. Proporcionaremos más actualizaciones cuando podamos”.

Con información de Noticias Argentinas