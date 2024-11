Narcotráfico en Salta: “Celebramos la decisión política”

Durante el fin de semana la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, informó que en diciembre desembarcarán fuerzas federales a Orán y Aguas Blancas. Esto es en el marco de la puesta en marcha del Plan Güemes en la lucha contra el narcotráfico en la frontera norte. Por su parte, el gobernador Gustavo Sáenz celebró el anuncio y destacó que, “por primera vez en la historia todas las fuerza federales estarán en la frontera”. En ese sentido, subrayó que “Salta sabe dar pelea y la dará”.

En diálogo con Aries, el senador por el departamento Orán, Juan Cruz Curá, resaltó el trabajo conjunto de Nación y Provincia para combatir al crimen organizado. Asimismo, pidió que el Gobierno central se adelante a los “problemas sociales” que estimó sucederán, y no descuide la parte productiva ya que la informalidad en la zona no es desconocida para nadie. “Hay mucha gente que es rehén del trabajo informal. Necesitamos que el gobierno nacional otorgue medidas para el trabajo productivo y la gente no sea rehén de esa informalidad que lleva tantos años”, reclamó.

En lo que refiere al despliegue de las fuerzas de seguridad federales a la zona, el senador recordó que es un pedido que ha sido sostenido en el tiempo por los pobladores para que la frontera con Bolivia sea custodiada. “Celebramos la decisión política”, subrayó. En tal sentido, remarcó que el trabajo debe abordarse de forma integral, en coordinación también con los municipios. “Son muchos cambios importantes y vemos que se está avanzando”, reflexionó.