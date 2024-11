Paredes y la emergencia del norte salteño: “No se resolvieron los temas de fondo”

En la sesión ordinaria de este martes 12, la Cámara de Diputados de la Provincia – a pedido del Ejecutivo – debatirá la prórroga por 180 días del estado de emergencia sociosanitaria en los departamentos San Martín, Orán y Rivadavia.

“Evidentemente, es una zona donde no se resolvieron los temas de fondo”, aseguró la diputada Gladys Paredes – representante de San Martín – al ser consultada sobre su opinión sobre el pedido del Ejecutivo.

Para la legisladora, la zona norte de la provincia siempre fue olvidada, no obstante, se nombraron médicos y se realizaron obras importantes, pero no fue suficiente.

“Me gustaría que las mamás puedan concurrir a los centros de salud y no al hospital porque no tienen médicos. No es suficiente la cantidad de vehículos que se compraron, la gente se queja de que no consigue turno, que se tienen que derivar a Salta porque no hay especialistas”, describió Paredes, y señaló: “Falta en materia de salud, de agua y en materia de vivienda”.

Concluyendo, la diputada advirtió que los recortes de Nación se hacen sentir fuerte en el norte, especialmente, en materia sanitaria.

“Faltan condones y por eso están en aumento los casos de sífilis. No hay vacunas suficientes contra el dengue”, finalizó Paredes.