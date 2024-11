Colin Farrell es uno de los grandes actores de moda en la actualidad. Después de protagonizar ‘Almas en pena de Inisherin’ e interpretar a un personaje icónico en ‘The Batman’, el irlandés se enroló en un proyecto ambicioso para Max como es ‘El Pingüino’, la serie spin-off sobre el personaje de la anteriormente citada película de Matt Reeves. Antes del lanzamiento de la serie, Colin Farrell declaró que “no quiero volver a ponerme ese maldito traje y esa puñetera cabeza nunca más” y que los rodajes le dejaban exhausto mentalmente por toda la oscuridad que rodea al personaje.

Sin embargo, el éxito que ha supuesto ‘El Pingüino’ ha hecho que el actor cambie radicalmente su opinión. “Si hay una gran idea (para la segunda temporada), y la escritura es realmente enérgica y tan fuerte o más fuerte en la página que en la primera temporada, por supuesto que lo haría”, declaró Colin Farrell en una entrevista con The Hollywood Reporter. El actor explicó por qué es tan importante la aprobación del espectador: “He estado en el medio el tiempo suficiente para saber que es el público el que realmente es el crítico más importante”.

La continuación del personaje de ‘El Pingüino’

La serie de Max ha sido un antes y un después en el universo del Batman de Matt Reeves. Esto ha ayudado a la realización de la secuela de ‘The Batman’, que se estrenará en 2026 y presentará una Gotham City nevada pero oscura. Colin Farrell también ha confirmado a The Hollywood Reporter que volverá a ser Oz Cobb en ‘The Batman 2′: “Me dijeron que tengo cinco o seis escenas en la película [...] No he leído el guion todavía”. También admitió que no le interesan los aprietos o las acciones que haga El Pingüino en la cinta, sino cómo es su voz y su personalidad: “Se fue formando y cambiando en la miniserie y, al final de los ocho episodios, se ha concretado en otra cosa. Hay un grado de psicopatía casi delirante presente en la última escena. ¿Y cómo se aborda eso en la segunda película?”

Además, Colin Farrell reveló que ‘The Batman 2′ no será la última película en la que aparezca del universo: “Firmé un contrato para tres películas de Batman, pero no sabía si estaría en la segunda”. El actor también admitió que está destinado a protagonizar la hipotética tercera cinta.

Con información de MeriStation