La provincia celebra el día mundial de la adopción

Este viernes, desde las 9, se llevó a cabo en el hall de Ciudad Judicial el acto por el Día Mundial de la Adopción, organizado por la Secretaría de Primera Infancia, Niñez y Familia del Gobierno de Salta, la Corte de Justicia y la Asesoría de Incapaces.

Por Aries, Gisel, una mamá adoptante, contó su experiencia y lo que significó para su familia haber acogido a Isacc, de dos años.

“Me cambió la vida totalmente, veo las cosas distintas desde que cuido de Isaac” aseguró Gisel y recordó que el proceso burocrático de adopción, muchas veces comentado como largo y engorroso, fue muy agil y asistido.

Durante un tiempo, Gisel acompañó al pequeño en el hospital como su guarda legal, ya que por una condición médica, desde su nacimiento estuvo hospitalizado y, es en ese momento que todas sus dudas desaparecieron y tomó la decisión de pedir la adopción plena.

Luego de su mejora, el niño “conoció por primera vez el mundo” y la familia de Gisel se agrandó.

“Quiero decirle a todos que se animen a adoptar, hay muchos comentarios y dudas que los van a frenar pero no los escuchen. Es un proceso donde van a encontrar mucha gente capacitada y calificada para ayudarlos y hay muchísimos niños, de todas las edades esperando por un hogar. A mí, me cambió la vida tener a Isaac y me doy cuenta que lo que único que importa, es su sonrisa y brindarle lo mejor” finalizó.