Se viene Love is Blind Argentina por Netflix.

Love is Blind Argentina se acerca a su estreno en Netflix, y con ello, se revelan los participantes que se embarcarán en este emocionante y único experimento social en busca del amor. Conducido por Wanda Nara y Darío Barassi, el reality seguirá a 16 hombres y 16 mujeres en su búsqueda por encontrar a su pareja ideal sin verse cara a cara, basándose únicamente en la conexión emocional. A continuación, te presentamos a los participantes:

Varones

Marino (42 años) – Locutor y realizador audiovisual. Sagitario. "Quiero conocer a una mujer interesante con la cual generar una conexión profunda que nos lleve al altar".

Tom (27 años) – Publicista. Libra. "Espero tener una gran experiencia de vida y conocer a alguien que me sorprenda".

Mauricio (42 años) – Diseñador de indumentaria. Cáncer. "Tengo todas las expectativas de conocer a una gran persona".

José Luis (30 años) – Conductor de eventos. Tauro. "Busco divertirme, vivir una nueva experiencia y tratar de encontrar a una persona compatible".

Ezequiel (32 años) – Empresario. Libra. "Quiero encontrar el amor".

Roberto (28 años) – Ganadero. Escorpio. "Quiero ser feliz".

Matías (36 años) – Empleado administrativo. Géminis. "Pongo todas mis ganas en encontrar a la persona ideal para formar una familia".

Santiago (29 años) – Empresario. Tauro. "Quiero que me cambie la vida y mostrarme como soy".

Fernando (34 años) – Comerciante. Cáncer. "Quiero casarme".

Máximo (31 años) – Empresario de marketing digital. Géminis. "Estoy muy ansioso de poder conocer y enamorarme de alguien sin la necesidad de contacto visual".

Nicolás (29 años) – Organizador de eventos. Virgo. "Quiero encontrar a mi compañera de vida".

Jerónimo (35 años) – DJ. Acuario. "Tengo mucha incertidumbre pero estoy con ganas de conocer gente nueva".

Franco (27 años) – Guardavidas. Piscis. "Quiero encontrar el amor".

Tomi (27 años) – Consultor político. Leo. "Mis expectativas son más que nada vivir una experiencia disruptiva".

Tomás (35 años) – Empresario de marketing digital. Tauro. "Tengo la expectativa de vivir una experiencia única".

Leo (35 años) – Profesor de tango. Tauro. "Me gustaría conseguir un amor ideal y poder proyectar una familia".

Mujeres

Emily (24 años) – Estudiante de periodismo. Aries. "Quiero conocer al amor de mi vida y padre de mis hijos".

Eva (29 años) – Abogada. Aries. "Me entusiasma mucho experimentar una forma distinta de conocer a la gente".

María Emilia (41 años) – Abogada. Leo. "Quiero encontrar al amor de mi vida y vivenciar este experimento juntos".

Florencia (28 años) – Contadora. Virgo. "Mis expectativas son encontrar el amor y poder conectar genuinamente con esa persona".

Julieta (23 años) – Técnica de celulares. Tauro. "Espero poder encontrar el amor de mi vida de la forma que este experimento propone".

Florfi (27 años) – Entrenadora personal. Sagitario. "Busco conectarme profundamente con alguien que pueda llegar a ser el amor de mi vida".

Agustina (29 años) – Administrativa. Aries. "Siempre me relacioné desde el amor a primera vista".

Brenda (34 años) – Administrativa. Virgo. "Quiero volver a sentir amor, amar y ser amada".

Sofía (28 años)

– Selectora de personal. Virgo. "Soy fundamentalista del amor de verdad".

Macarena (31 años) – Abogada. Acuario. "Quiero encontrar una persona que quiera compartir conmigo los progresos personales".

Malena (23 años) – Profesora de música. Leo. "Creo que va a ser un gran desafío elegir a ciegas".

Mane (35 años) – Psicóloga. Cáncer. "Me gustaría que sea una hermosa experiencia de vida".

Mercedes (29 años) – Consultora de marketing. Virgo. "Obviamente tengo la expectativa de encontrar el amor de una manera poco convencional".

Érica (34 años) – Administrativa. Aries. "Conocer el amor de mi vida mediante esta experiencia loca y hermosa".

Camila (29 años) – Instructora de yoga. Géminis. "Me gustaría salir de la estructura que tengo a la hora de conocer a alguien".

Martina (34 años) – Emprendedora. Cáncer. "Mi expectativa principal es abrirme a la posibilidad de encontrar no solo un amor, sino un compañero de vida".

Love is Blind Argentina promete ser una experiencia intensa y única, donde los participantes buscarán conectar emocionalmente sin el prejuicio de las apariencias. El show se estrena en tres entregas durante noviembre, y cada episodio mostrará cómo las relaciones se desarrollan a través de citas a ciegas, poniendo a prueba si realmente el amor puede ser ciego.