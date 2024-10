Un futbolista de Tristán Suárez chocó su auto contra un paredón y murió

Franco Pardal, un joven futbolista que jugaba en Tristán Suárez, murió en la noche del martes luego de un accidente automovilístico, por el que terminó impactando contra el paredón de una vía en la localidad de Monte Grande.

El incidente ocurrió poco antes de las 22, cuando la víctima viajaba solo a bordo de su coche, un Peugeot 207 compact negro. Iba por la avenida Dardo Rocha, a la altura de Güemes. Por motivos que todavía se investigan, terminó impactando de frente contra una pared lateral que separa la calle de las vías del tren.

Luego del accidente, el joven fue trasladado con vida al Hospital Santamarina de Monte Grande. Según informa el portal El Diario Sur, ingresó inconsciente y falleció poco tiempo después.

Pardal era defensor central. Había hecho inferiores en Temperley, pero a finales de 2023 aterrizó en el 'Lechero', que juega en la Primera Nacional. Allí comenzó jugando en la reserva pero tuvo chances de debutar en primera en un partido ante Quilmes.

"Soy un jugador fuerte, intenso, de buen juego aéreo. Mi cabeza es importante para el juego. Me bancan mi familia y mis amigos. Cuando estaba mal, ellos me impulsaron para que no baje los brazos", contó en el Instagram oficial del club tras su primer partido.

En la tribuna lo acompañaba Atilio, su papá, que había sido futbolista y también jugó en Suárez en la temporada 1997.