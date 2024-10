Virginia Cornejo: “Hay gente de bien que sufre la situación en la frontera”

Por Aries, la directora nacional de Vigilancia, Control de Fronteras, Hidrovías y Centro de Monitoreo del ministerio de Seguridad de la Nación, Virginia Cornejo afirmó que “uno de los objetivos del Plan Güemes es hacer de las fronteras una tierra de oportunidades, donde se puedan generar beneficios a la sociedad y las actividades que se desarrollen en el lugar. Hoy hay mucha gente de bien, radicada en la frontera que sufre”.

En ese sentido, Cornejo aseguró que “el norte y su gente es la que más se perjudicó por el abandono de Nación. Durante el gobierno de Mauricio Macri y la anterior gestión de Patricia Bullrich como ministra Seguridad, la frontera estuvo radarizada y monitoreada con equipos de primera generación pero, con la llegada de Alberto Fernández, la política de gobierno fue liberar y desarticular la frontera, dejándola sin drones y helicópteros, por lo que se busca recuperar eso” remarcó.

“Si no tenemos seguridad en el país, no vamos a salir adelante. Nadie invierte ni quiere un país que no es seguro” finalizó.