Luego de cuatro audiencias en las que declararon numerosos testigos, se conoce el veredicto en el juicio contra Elián Valenzuela. L-Gante está acusado de los delitos de “amenazas, privación ilegítima de la libertad, amenazas calificada, tenencia simple de estupefacientes y encubrimiento calificado”.

La semana pasada, la fiscalía a cargo de Adrián Landini pidió que el cantante sea condenado a 7 años de prisión, mientras que la defensa fue por la absolución. Por su parte, una de las querellas solicitó 8 años de cárcel y la otra 3.

El juez Ignacio Racca, del Tribunal en lo Criminal Nº 3 de Mercedes, deberá resolver si condena o no al artista.

Antes del veredicto, el cantante posteó una picante frase en sus redes: “Vayan a buscar delincuentes”.

Las últimas palabras de L-Gante antes del veredicto

“Soy inocente y hoy estoy en esta sala de juicio porque no quise poner dinero. Salvo el señor fiscal, que me parece una persona honorable, que hace bien su trabajo y nos ha dado un discurso conmovedor, el resto (por los representantes de la querella) tiene una imaginación de director de cine o de un niño mentiroso”, dijo L-Gante cuando le dieron la oportunidad de decir sus últimas palabras.

“No me creo Dios y creo mucho en Dios, pero se me hace desagradable estar sentado frente a personas que se creen profesionales. Repito, hoy estoy acá por no permitir que me quiten mi dinero. Y voy a estar siempre a disposición de la Justicia”, agregó.