La UBA aseguró que "la SIGEN no aporta transparencia" y ratificó que "se rinde el 100% de los fondos"

El rector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Ricardo Gelpi, afirmó que "se ha desfinanciado todo", a la vez que indicó que la entidad educativa "está haciendo un esfuerzo enorme".

"Se ha desfinanciado y eso es obvio, la UBA está haciendo un esfuerzo enorme, como también pasa con el Conicet que es una institución con la que estamos íntimamente ligados", expresó Gelpi, a la vez que dijo: "El que hace investigación también es docente".

Por su lado, el secretario de Hacienda de la Universidad de Buenos Aires, Matías Ruiz, señaló: "Los informes le llegan mensualmente al Ministerio de Capital Humano al máximo nivel de detalle de gastos establecidos".

"Nunca la UBA se ha negado en hacer las auditorías, de hecho, queremos que sean siempre dentro del marco de las leyes. Está Universidad ha decidido proponer una consulta externa", aseveró.

Además, Ruiz dijo: "La SIGEN no aporta transparencia porque hay informes que la universidad presenta que no son publicados. La Universidad informa todas las auditorías y está en la página web porque son públicas. No es nuestra palabra, sino que es algo que pueden ver todas y que tiene el Poder Ejecutivo. La UBA rinde el 100% de los fondos, está todo detallado".