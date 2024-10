Buscan regular Uber en la ciudad de Salta

El concejal Gonzalo Nieva (Juntos por el Cambio) y presidente de la Comisión de Tránsito, presentará próximamente un proyecto de ordenanza para regular las aplicaciones de transporte como Uber y Cabify en la ciudad de Salta.

"Dar un marco normativo para que las aplicaciones que gestionan el servicio de transporte a través de plataformas digitales tengan un marco normativo acorde y puedan ser recibidos dentro del motivo local", defendió el edil en diálogo con Aries. Nieva argumentó que, al tratarse de un servicio de interés público, el transporte mediante plataformas necesita una normativa que permita su operación legal en la ciudad.

El proyecto de ordenanza está en etapa de análisis y aún no cuenta con un consenso dentro del Concejo Deliberante, aunque el concejal ha recibido comentarios, según él, tanto a favor como en contra. "Algunos me manifestaron su conformidad, otros me hicieron algunas apreciaciones también y otros también manifestaron no acompañar en ese sentido, por lo menos en este estadio", explicó Nieva. Las comisiones del Concejo serán el primer espacio formal para discutir el proyecto antes de que llegue al recinto.

Nieva también mencionó que ha dialogado con taxistas y remiseros, quienes tienen posiciones divididas frente a la iniciativa. "Dentro del sector hay un sector que sí se manifiesta en contra. Y hay otro también que se manifiesta a favor", dijo, agregando que algunos taxistas ya utilizan aplicaciones digitales y ven en la regulación una oportunidad de formalizar el servicio. A su vez, otros choferes se han manifestado públicamente en contra de la propuesta.

Por su parte, los usuarios de transporte en la ciudad parecen apoyar la medida, según el concejal "todos se muestran a favor de la utilización del servicio de transporte a través de plataformas digitales". “Ellos entienden de que es más seguro, prestan mejor servicio (…) y elegirían claramente los servicios de plataforma digital", concluyó el edil.