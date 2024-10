Quintela desmintió que Kicillof le haya conseguido avales en el PJ y apuntó contra Máximo Kirchner

Horas después de que Máximo Kirchner apareciera en declaraciones radiales y apuntara contra Ricardo Quintela, el gobernador de La Rioja le respondió y desmintió sus diatribas, que sostenían que ministros de Axel Kicillof le habían conseguido avales para su lista del Partido Justicialista. El candidato a presidente del partido reclamó al dirigente por realizar críticas de carácter público y sostuvo que la mención al gobernador bonaerense es un intento de “involucrarlo” en la interna. “Lo desmiento rotundamente porque no fue así”, explicó.

“No lo involucren a Axel en esto porque no tiene absolutamente nada que ver. Porque [Máximo] también dijo que gente que está con Axel trabajó para mí. No es cierto”, declaró en Radio 10, y agregó: “Ni [el intendente de Avellaneda, Jorge] Ferraresi, ni [el intendente de Berazategui, Juan José] Mussi, ni ningún intendente ni ningún ministro de Axel Kicillof me juntó avales. Lo desmiento rotundamente porque no fue así. No es cierto. Pasa que lo quieren involucrar a Axel como que él toma una posición con respecto a mi persona”.

por la mañana el diputado nacional había criticado directamente a Quintela por su candidatura, sobre quien insinuó una crítica por su edad, y ante la pregunta de si gente de Kicillof apoyó al riojano, respondió: “Sí, nosotros sabemos que se han juntado varios de la provincia de Buenos Aires”.

“Tengo 64 años”, corrigió Quintela entre risas. “Yo le tengo respeto a Máximo porque es un cuadro político. Pero él fue el primero que fui a ver para charlar. Le dije que el peronismo se había desarticulado y convertido en una confederación de provincias. Que había perdido su carácter de movimiento nacional y que teníamos que volver a unirlo”, añadió.

Además, apuntó contra él por realizar críticas en la radio en vez de en privado: “Yo nunca me animé a juzgar a un par porque cada provincia tiene sus dificultades y problemas. Algunos tienen que entender que cuando uno gobierna una provincia, tiene que responder a los intereses de sus mandantes, los que depositaron el voto. Yo no me animo a juzgar a un compañero. Si tengo que decir o criticar algo que no estoy de acuerdo, se lo diría en cuatro paredes”.