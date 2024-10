Nació la segunda hija de Calu Rivero y Aito de la Rúa.

Calu Rivero y Aito de la Rúa han dado la bienvenida a su segunda hija, a quien han nombrado Bee. La pareja anunció el nacimiento de la pequeña a través de un emotivo post en sus redes sociales, donde compartieron varias fotos y escribieron: “Nuestra pequeña Bee De La Rúa Rivero llegó al mundo el 18 de octubre. Estamos completamente enamorados”.

Calu también dedicó dulces palabras a Aito, expresando: “Que la vida siempre nos encuentre despeinados, Aito. ¡Te amo!”. Además, agradeció al equipo de profesionales que la asistió durante el parto, describiéndolo como “un verdadero sueño”. También extendió su gratitud a amigos y familiares, especialmente a sus padres y hermana, por su apoyo y por cuidar a su hijo mayor, Tao.

El anuncio recibió miles de likes y comentarios de cariño de sus seguidores, ya que Bee se une a su hermano Tao, que tiene un año y medio.

La historia de amor de Calu Rivero y Aito de la Rúa

Calu y Aito comenzaron su romance en 2008, un vínculo que la actriz describió en ese momento como una conexión profunda: “Nos mimamos, nos seducimos, nos besamos. Lo nuestro es así, no necesita explicación”. Tras una breve relación con el documentalista ruso Andrey Manirko, Calu y Aito se reencontraron después de 13 años, manteniendo su relación en privado.

En una entrevista, Calu comentó sobre el hermetismo de su vínculo, reflexionando sobre el cambio en su vida: “Yo no ando contando los besos. No me había pasado nada, solo que no lo contaba”.

La pareja se convirtió en padres por primera vez el 22 de febrero de 2023, con el nacimiento de Tao, y ahora celebran la llegada de su segunda hija, Bee, el 18 de octubre.

4o mini