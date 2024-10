Paritaria provincial: sindicatos consideran “insuficiente” la propuesta del Gobierno

En la tarde de este jueves, representante del Gobierno provincial y dirigentes sindicales mantuvieron un nuevo encuentro paritario. En la oportunidad, la Administración salteña ofreció un incremento del 12% - en tres tramos – para finalizar el año.

“El gobierno hizo un análisis de la situación financiera de la provincia, contextualizándola con la situación nacional”, detalló Victoria Cervera, secretaria General de SITEPSA, quien estuvo presente en la reunión.

Advirtió que los representantes del gobierno les dijeron que tienen muchos compromisos de deuda y que, por lo tanto, deben ser precavidos a la hora de ofrecer un incremento.

Así las cosas – continuó la dirigente – la Provincia ofreció un 3% de aumento para octubre, 4% en noviembre y 5% en diciembre, además del compromiso de pagar el aguinaldo y el depósito de dos bonos (uno en enero y el otro en febrero), eso sí, especificar el monto de cada uno.

“No hubo respuestas a distintas cuestiones que se solicitaron en la mesa anterior. No podemos permitir que el cálculo sea a diciembre de 2023, es algo que pedimos y no tuvimos respuesta, por lo tanto, no podemos analizar la propuesta actual”, disparó Cervera, y resaltó que tampoco hubo respuesta respecto al incentivo docente.

Por otro lado, la dirigente de SITEPSA indicó que el Ejecutivo salteño tampoco se posicionó respecto a la declaración de servicio esencial de la Educación, algo que también se había solicitado.

“Mañana hay reunión de nuevo, pero estamos al cierre de las liquidaciones, entonces sospechamos que no habrá nada que se pueda trabajar en esta mesa. Hemos visto con bastante desagrado a la propuesta, la consideramos insuficiente. Esta estrategia nos molesta, nos vamos a reunir mañana con los distintos sectores y ver si podemos diagramar un petitorio consensuado”, finalizó Cervera.