Avanza el descacharrado, en Floresta se logró recolectar más de 70 toneladas

En el marco del Plan de Lucha contra el Dengue, éste viernes finalizó el operativo de descacharrado en Floresta, sumadas a las 100 toneladas ya recolectadas en otros barrios.

“En la primera etapa de Floresta sacamos seis camiones, aproximadamente cargan seis toneladas cada uno, y en esta segunda jornada otros seis camiones más, son barrios muy extensos, nos lleva todo el día a hacer el trabajo, y previamente se dan estas charlas casa por casa y de esa manera se hace un descacharrado a conciencia”, expresó por Aries, la subsecretaria de Gestión Ambiental de la Municipalidad, Emilce Arias.

A su vez señaló que los salteños cumplen con el descacharrado, muchos de ellos con “temor” al ser identificados como barrios dentro de la zona roja por haber presentado casos positivos en la temporada anterior, sin embargo destacó la capacitación previa que el personal encargado recibió.

“Personal de la municipalidad se ha capacitado mediante los promotores de Vectores de Nación, ya tienen su certificación y poder llevar eso al vecino, mostrarles dónde están los mosquitos, dónde están los criaderos. Son aproximadamente 40 personas que se encuentran trabajando y que van a hacer los bloqueos también con el área de salud, se firmó un convenio al respecto para la patrulla ambiental y la gente de camión atmosférico”, detalló.

La funcionaria adelantó que los próximos operativos de descacharrado se realizarán en Limache y Parque La Vega, aunque remarcó que la fecha no está definida por las condiciones climáticas. “La lluvia nos retrasa, no queremos arruinar las calles, entonces lo hacemos cuando las condiciones son óptimas y no generamos otro perjuicio”, indicó.

Neumatón

Por otro lado, la subsecretaria de Gestión Ambiental de la Municipalidad, Emilce Arias, destacó el trabajo paralelo que se realiza con el Neumatón, anunciando que el próximo se repetirá en el Centro Cívico Municipal (CCM) el jueves 31 de octubre.

“En el último Neumatón recibimos 300 toneladas. A las gomerías se hacen notificaciones, les damos la posibilidad de traer y acceder a un certificado de disposición final para que, cuando reciban una inspección, tengan como demostrar que han hecho un trabajo correcto”, insistió.