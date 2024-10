Uber en Salta: “No depende de la voluntad de AMT”, dijo Ferraris

El presidente de la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT), Marcelo Ferraris, dejó en claro que el futuro de Uber y otras plataformas de transporte en Salta dependerá de las decisiones que tome el Concejo Deliberante. "Nosotros, desde AMT, trabajamos con el sistema propio de taxis y remises, producto de un convenio con la Municipalidad. Actualmente, el sistema está regulado con tarifas controladas por el Estado y un cupo de licencias determinado también por la Municipalidad", explicó Ferraris.

Ferraris detalló que el sistema de transporte que controla la AMT se basa en licencias habilitadas y una tarifa regulada, en contraste con las aplicaciones como Uber, que operan sin un límite de licencias y con tarifas de mercado. "Ellos fijan la tarifa que quieren. Eso no es lo que está en la normativa, y nosotros, como órgano de control, tenemos la obligación de hacerla cumplir", señaló.

En cuanto a la posibilidad de que Uber sea regulado en la ciudad, Ferraris fue enfático en que la decisión no recae en la AMT, sino en el Concejo Deliberante. "El tema de las aplicaciones no depende de la AMT, sino de cómo está constituida la plataforma, con vehículos libres que no están habilitados", afirmó, dejando claro que cualquier cambio en la normativa actual requeriría un debate en el ámbito municipal.

Por ahora, el sistema de transporte salteño seguirá funcionando con las reglas establecidas, y cualquier cambio en la normativa que permita el ingreso formal de aplicaciones como Uber dependerá de la voluntad política del Concejo Deliberante. "Si el Concejo modifica la normativa, habrá que ver en qué términos se hace", concluyó Ferraris.