"Chiche" Duhalde se metió en la interna del PJ: “Cristina no puede ser más presidenta de nada”

“Cristina no puede ser más presidenta de nada. Lo único que hizo fue manejar el dedo indiscriminadamente y lo hizo con malísimos resultados en muchísimas oportunidades, no solo con (Alberto) Fernández”, apuntó Hilda ‘Chiche’ Duhalde, en una entrevista radial.

En comunicación con CNN Radio Argentina, la ex Primera Dama estableció que Cristina Kirchner se presenta a las elecciones partidarias “como una posibilidad de permanecer” y recordó que no respeta la imagen de Juan Domingo Perón. Y agregó: “A veces es bueno volver a la casa, dedicarse a la vida privada y no joder más a nadie, hablando en criollo”.

En este sentido, la ex senadora también criticó al kirchnerismo, al que hizo responsable por “hacer desaparecer” al peronismo y al radicalismo y de no construir nada bueno. “Me parece que, a menos que verdaderamente se den cuenta quienes están afiliados, deben votar otra opción, aunque tampoco sé si es la mejor”, comentó, en relación a la candidatura del Gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela.

Sobre la interna dentro del Partido Justicialista (PJ), Duhalde confirmó que no participa de la misma: “Es incomprensible y también intolerable. De esta manera no se construye nada bueno. Creo que en el peronismo o en el justicialismo hay gente muy valiosa, pero es tal el desmadre y los desencuentros tan grandes que es muy difícil”.

A su vez analizó que existen personas como Cristina Kirchner que no se hacen responsables de lo sucedido en los últimos años en la Argentina; por lo cual deciden “ubicarse en los desaciertos de Milei” sin generar ningún reconocimiento. Y advirtió: “Si el peronismo no intenta de una vez por todas hacer una autocrítica de los errores cometidos y tratar de unirse con un proyecto común, si no son capaces de hacerlo, el justicialismo no tiene destino”.

Respecto a la actualidad, la ex senadora observó que no son “tiempos de partidos”, sino que se aproximan tiempos “más de alianzas y de acuerdos”. Sin embargo, aclaró: “Es difícil, con el nivel de los candidatos y los partidos que tenemos, incluido Milei, es difícil llegar a un acuerdo y trabajar en un gobierno de unidad”.