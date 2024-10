En la primera ceremonia de los Premios Martín Fierro dedicados al cine y series argentinas, Mirtha Legrand fue homenajeada por su impresionante trayectoria de más de 80 años en la industria. En la Usina del Arte, la diva se dirigió al escenario para recibir su estatuilla por el Martín Fierro de brillante y, al acercarse al micrófono, lanzó un apasionado mensaje que generó una ovación de pie. “¡Por favor, no cierren el INCAA!”, exclamó la estrella de la televisión. “Es lo primero que se me viene a la mente, por favor, no cierren el INCAA”, reiteró, mientras estaba tomada de la mano de Luis Ventura, presidente de APTRA.

“Estoy muy feliz, soy un producto del cine argentino. He participado en, no sé si 33 o 34 películas, porque me dicen que son 36. Bueno, las contaré en casa”, añadió entre risas. “Me siento parte del cine argentino, mi familia también lo es: mi hermano José, quien fue presidente del Festival de Cine de Mar del Plata, y mi hermana Goldi, Silvia Legrand, también merece un aplauso. Yo, por mi parte, hice 36 películas maravillosas, siempre como protagonista”, continuó la conductora.

Luego, Mirtha volvió a enfatizar la necesidad de mantener el Instituto Nacional de Cine. “En mi hogar se ama el cine argentino, así que debemos seguir produciendo películas. Si alguien no devolvió un crédito, que no reciba más apoyo. Pero no podemos permitir que se cierre el INCAA, porque el cine argentino es el más relevante del mundo hispanohablante. Debemos unirnos para que esto continúe, creando películas excepcionales y ganando premios”, afirmó con firmeza.

“Me vestí desde las 18 horas y me tuvieron escondida, sentada, pero estoy encantada de estar aquí, celebrando esta maravillosa fiesta, junto a premiados excepcionales y un público divino. Y como decía el Martín Fierro, ‘los hermanos sean unidos, porque esa es la ley primera; si se pelean, los devoran los de afuera, así que no nos dejemos devorar’”, concluyó, citando a José Hernández, ante la calurosa ovación de todos los asistentes.

Cabe recordar que hace pocos días, Mirtha recibió un destacado reconocimiento académico: el título de doctorado honoris causa por la Universidad de Buenos Aires (UBA).