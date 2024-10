Caída del 30% en el comercio de Salta: apuestan a la estabilidad de los precios hasta fin de año

El presidente de la Cámara de Comercio de Salta, Gustavo Herrera, describió la difícil situación que atraviesa el sector en la provincia, anticipando que las ventas cerrarán el año con una caída promedio del 30%. En diálogo con Aries, Herrera señaló que, aunque las cifras son preocupantes, existe cierto alivio gracias a la promesa de algunos proveedores de no incrementar los precios hasta fin de año. “Uno por ahí se siente entusiasmado porque hay proveedores que dicen que este es el último momento de aumentos hasta fin de año”, expresó.

Herrera explicó que la alta inflación dificultó la estabilidad del comercio, pero la disminución en las ventas ha llevado a que algunas fábricas no quieran mantener inventarios sin vender. “El hecho de que no se venda hace que a las fábricas no les convenga tener mercadería parada, por eso salen a hacer algunos convenios que están interesantes para ver si podemos terminar el año mejor”, expuso.

“Esperamos que de acá a fin de año se estabilicen los precios y tengamos más referencias claras. De lo contrario, el panorama seguirá complicado”, explicó Herrera, resaltando la importancia de evitar aumentos que impacten aún más en el ya golpeado comercio local.

Al concluir, Herrera graficó la situación del comercio en Salta con una metáfora contundente: “No tenemos el agua muy cerca de tapar la nariz, pero debemos tratar de no movernos demasiado y esperar que esto afloje”.