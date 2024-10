Día de la Madre: “El sentimiento más caro porque no baja un regalo de los $20 mil”

El presidente de la Cámara de Comercio de Salta, Gustavo Herrera, por Aries, señaló que las ventas por el Día de la Madre representan una oportunidad para que los comercios de la ciudad experimenten un leve repunte en un año que ha sido difícil. “La gente espera hasta el último momento para ver qué comprar para mamá. Es el sentimiento más caro porque una remera no baja de $20.000, y no le podemos regalar medias”, indicó Herrera, resaltando el desafío por los precios.

Herrera explicó que los sectores más beneficiados por la fecha son las tiendas de ropa, calzado y perfumerías, y destacó la importancia de las compras con tarjeta. “La gente compra con tarjeta porque el regalo supera un monto que muchos no tienen en efectivo, especialmente a mediados de mes cuando ya se ha gastado en alquiler, luz y otros servicios”, dijo. Las cuotas sin interés ofrecidas por los bancos se han vuelto una herramienta clave para estimular las ventas en esta fecha especial.

El presidente de la Cámara también mencionó que, a pesar de participar en encuestas de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), los resultados no siempre reflejan la realidad hasta el último momento. “El sábado es el día que más gente sale a comprar, por lo que los datos que se recogen hasta el viernes pueden no ser del todo precisos”, aclaró. La Cámara suele realizar consultas adicionales a los comerciantes el lunes posterior al Día de la Madre para obtener un panorama más real de las ventas.

Para finalizar, Herrera se mostró moderadamente optimista, pero sin expectativas desmedidas. “Venimos de meses malísimos; septiembre fue un mes malo y octubre está mejorando. No esperamos que el Día de la Madre nos salve, pero sí creemos que será un empujoncito interesante para que los comerciantes puedan entusiasmarse un poco”, concluyó, destacando la necesidad de generar “un poco de tranquilidad” en el sector.