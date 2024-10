Murió Liam Payne, ex cantante de "One Direction": cayó desde un tercer piso en un hotel de BsAs

"Liam James Payne, compositor y guitarrista, exmiembro de la banda One Direction, falleció hoy al caer desde el tercer piso de un hotel en Palermo", escribió la policía en un comunicado.

El músico tenía "lesiones gravísimas incompatibles con la vida producto de su caída, o sea que tuvimos que constatar fallecimiento, no hubo posibilidad de reanimación", dijo en declaraciones televisivas el titular del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), Alberto Crescenti.

Relató que el servicio de emergencias acudió al hotel Casa Sur en el barrio de Palermo al recibir una llamada al número de seguridad pública 911 a las a las 17.04.

Siete minutos después, arribó un equipo "que comprobó el fallecimiento de este hombre y después nos enteramos que era cantante de un conjunto musical", prosiguió.

El pasado 2 de octubre Payne, de 31 años, había asistido a un concierto de su excompañero de banda Niall Horan en Buenos Aires, según informó la revista Billboard.

Durante la tarde, personal de la Comisaría 14B recibió un llamado de emergencia al 911 informando sobre la presencia de un hombre agresivo, quien presuntamente se encontraba bajo los efectos de drogas o alcohol. Al llegar al lugar, los efectivos constataron el trágico desenlace, mientras que el equipo de SAME confirmó la muerte del artista.

El director del SAME, Alberto Crescenti, dio más información sobre el tema: “A las 17:04 a través del 911 fuimos alertados de una persona que estaba en el patio interno del hotel Casa Azul. A los minutos arribó un equipo de cercanía del SAME que comprobó el fallecimiento de este hombre que después nos enteramos que era de un conjunto musical. Presentaba lesiones incompatibles con la vida producto de su caída”.

“No hubo posibilidad de hacer nada”, afirmó el médico, indicando que la caída resultó fatal. Luego, detalló que la víctima se precipitó desde el tercer piso hacia el patio interno del hotel donde estaba alojado.

Una denuncia y disputa con su ex prometida, Maya Henry

Hace pocos días, Maya Henry, ex prometida de Liam Payne, inició un proceso legal contra el fallecido cantante. La modelo texana de 23 años emitió una carta de cese y desistimiento, acusando a Payne y a sus abogados de contactarla repetidamente de manera obsesiva, lo que incluyó a sus amigos y familiares, entre ellos su madre, Azteca Henry.

Además, Henry acusó a la estrella de One Direction de jugar con la lealtad de sus seguidores en las redes sociales. La relación intermitente de tres años entre Payne y la modelo terminó en 2022, casi un año después de que cancelaran su compromiso.

Desde la ruptura, Liam Payne siguió adelante con su nueva novia, Kate Cassidy, mientras Maya se ha concentrado en su carrera como escritora, promocionando su novela debut, Looking Forward, que narra la historia de una joven que se enamora de una estrella del pop.

La semana pasada, Maya compartió en TikTok una dura crítica hacia Payne, acusándolo de intentar contactarla constantemente desde su ruptura. “Desde que rompimos, me ha estado enviando mensajes de manera incesante, no solo desde su teléfono, sino que utiliza números diferentes, lo que hace difícil saber de dónde provienen los mensajes”, afirmó. También reveló que el cantante creaba nuevas cuentas de iCloud para seguir enviándole mensajes y correos electrónicos, llegando incluso a bombardear el teléfono de su madre.

Quién es Liam Payne

Liam Payne era cantante y compositor británico que ganó fama mundial como miembro de la boy band One Direction, una de las agrupaciones más exitosas de la última década. Nació el 29 de agosto de 1993 en Wolverhampton, Inglaterra. Payne se presentó en el programa de televisión The X Factor en 2010, donde fue agrupado junto a Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson y Zayn Malik para formar One Direction. Aunque no ganaron el concurso, el grupo alcanzó un éxito masivo con éxitos como "What Makes You Beautiful," "Story of My Life," y "Drag Me Down."

Después de la separación temporal de One Direction en 2016, Liam Payne inició una carrera como solista. Su primer sencillo, "Strip That Down," fue lanzado en 2017 y se convirtió en un éxito internacional. A lo largo de su carrera en solitario, lanzó otros sencillos y colaboraciones, explorando diversos géneros musicales, incluyendo el pop y el R&B.

Además de su carrera musical, Payne ha sido noticia por su vida personal y su relación con figuras públicas como la cantante Cheryl, con quien tiene un hijo llamado Bear, nacido en 2017.

Liam Payne, se mostraba en sus redes sociales como un gran fanático de las actividades físicas y el aire libre. Solía compartir imágenes y videos de sus entrenamientos y aventuras al aire libre, a menudo acompañado por sus mascotas, reflejando su amor por los animales. Esta faceta más personal lo acercaba a sus seguidores, quienes lo veían no solo como un artista, sino también como alguien apasionado por llevar un estilo de vida activo y saludable.

Perfil