En el tramo de manifestaciones de la sesión ordinaria del Concejo Deliberante capitalino, el concejal libertario, Pablo López, consideró necesario que Benjamín Cruz – exsecretario de Seguridad de la Provincia y actual vocal del Tribunal de Cuentas Municipal – se aparte de su cargo dada su imputación en la causa que investiga el asesinato del operador político Darío Monges.

“Estamos a tiempo de detener este flagelo, pero me preocupa porque no sé si lo estamos haciendo bien o mal. No podemos normalizar situaciones, no podemos tener un exsecretario de Seguridad imputado por tráfico de influencias. Cuando uno escucha esto piensa que está viviendo en México”, señaló el concejal.

Insistió el edil que “no puede ser algo pasajero que un Secretario de Seguridad de la Provincia – supuestamente – trafique influencias para que se hagan contactos con un sicario”.

“Me gustaría que Cruz dé un paso al costado. Si no renuncia, que pida licencia. La política tiene que mostrar gestos, hoy muestra que da lo mismo, que no se puede confiar en la política. Que dé un paso al costado y permita que la Justicia investigue. Si se comprueba que es inocente, se presentará el pliego de nuevo y tendrá mi voto como la vez anterior”, finalizó López.