"En el norte se consume más pasta base que en la media nacional"

Las adicciones en la provincia llegaron a un punto preocupante, lo cual hoy es reconocido de manera oficial por el Ejecutivo provincial y advertido en los últimos días en diálogo con este medio por el actual ministro de Salud Pública, Federico Mangione, como por el hoy diputado provincial y exjefe de la cartera sanitaria, Juan José Esteban.

Quien también se refirió a este flagelo con particular atención, quien además dejó alarmantes indicadores sociales, fue el secretario de Salud Mental y Adicciones de Salta, Martín Teruel, también en conversación con Aries.

"Hay una matriz de problemática social en la base de los consumos. Y las situaciones críticas que se viven en nuestro país, y las situaciones de vulnerabilidad social también son un factor de riesgo que potencia el desarrollo de este tipo de problemáticas. Y hay también un factor central, y es que ciertas sustancias que antes preocupaban a las personas hoy tienen hasta buena prensa, y también creció la accesibilidad a drogas que antes eran más difícil de conseguir", expresó el funcionario del área.

"Concretamente, está el uso de la marihuana fumada, que antes su consumo causaba preocupación, y que hoy está naturalizado y casi banalizado. Y por otra parte, está lo fácil que los chicos en los barrios pueden acceder a otro tipo de drogas, como por ejemplo la pasta base, que es una droga barata. Esa es una forma de explicar por qué en el NOA se consume más pasta base que en la media nacional, e inversamente se consume menos cocaína que en los distritos con mejor poder adquisitivo", explicó ligando la situación socioeconómica a las aristas más vulnerables del consumo.

"Las bebidas alcohólicas, no solo la expansión de su consumo, sino también la participación del consumo de alcohol en otras problemáticas, como por ejemplo la accidentología vial, los accidentes de trabajo, los problemas de riñas. El alcohol es la sustancia que más se consume y que más expandida está. También hubo un incremento en el consumo de marihuana", alertó además el secretario.



"El alcohol etílico es muchas veces usado por los sectores más empobrecidos, y esto se verifica mucho en localidades donde hay comunidades originarias. Tampoco podría venderse en otro lugar que no sea en una farmacia, pero sin embargo eso tampoco se cumple. Cuando hablamos de accesibilidad se dan cuenta de cómo resulta sencillo para las personas acceder en nuestra sociedad a productos de efectos psicoactivos", concluyó.

Escasos controles

Hoy es muy fácil comprar "porque hubieron modificaciones en las últimas décadas en las estrategias de mercado y comercialización, atomizando los puntos de venta. Es lo que se conoce como microtráfico, o como la venta al menudeo. Eso esparce los puntos de venta y todavía no es suficiente el tarea de las fuerzas de seguridad para tener un mejor control. Por ejemplo, el alcohol tiene una regulación. No se puede vender en cualquier lugar, los comercios que van a expender bebidas alcohólicas tienen que tener una habilitación especial, no se puede vender en las ventanas de casa de barrio, tampoco a menores de 18 años de edad. La venta está regulada, pero esas regulaciones muchas veces son infringidas", apuntó Teruel.

"Sigue siendo preocupante (el consumo y la falta de controles), a pesar de los distintos esfuerzos que se van realizando. El ministro de Salud, el doctor Mangione, dijo algo que me dejó resonando: si nosotros abrimos mil dispositivos, pero hay diez mil lugares donde se vende, siempre de una u otra forma, el esfuerzo es desigual", destacó el funcionario del área provincial de la prevención de adicciones.