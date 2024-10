Lorenzetti: “Necesitamos fortalecer la independencia judicial para lograr un equilibrio de poderes”

Es el juez con más experiencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. No solo por ser uno de los dos más antiguos, sino por haber ejercido la presidencia del cuerpo, consiguiendo que se siga hablando de la época que recuerda con su apellido al tribunal más importante de la nación. Ricardo Lorenzetti mide sus adjetivos, pero no evita las definiciones tajantes. “Lo ideal es que se complete la Corte y que se llegue a cinco. No es bueno cambiar el número de los integrantes”. De inmediato, advierte: “Si queda una corte de tres, funcionaremos normalmente como ya ha sucedido en la historia”.

En poco más de dos meses se producirá la jubilación del ministro de la Corte Suprema Juan Carlos Maqueda. A pesar de que el gobierno asegura que está a pocos votos en el Senado de conseguir que se aprueben los pliegos propuestos por el Ejecutivo de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla, la posibilidad de que esa vacancia implique que solo tres personas decidan desde la cúspide jurisdiccional todas las causas del país que lleguen a la Corte Suprema es fuerte. “Yo tuve una experiencia durante bastante tiempo junto con el doctor Maqueda y la doctora Highton, estuvimos mucho tiempo funcionando de tres y bueno, funciona”, se apura Lorenzetti.

¿Y ampliar el número de sus integrantes? “Si se cambian cada tanto los miembros siempre ha sido muy mal visto internacionalmente. ¿Qué inversor va a venir a invertir cuando no sabe cuál es la jurisprudencia de la Corte porque se están nombrando nuevos miembros?”, pregunta. Cuando parece terminar su razonamiento, hace una puntualización no inocente para algunos que ahora tienen otra posición. “En el Senado, que votó la reducción gradual de los miembros a 5, estaba como senadora Cristina Kirchner”, rememora.

¿Le molesta el achaque público que se hace respecto de que la propuesta de Ariel Lijo es suya?, pregunta Infobae. No duda un segundo: “No me molesta en absoluto porque de algún lado salen los candidatos. Es decir, no le veo ninguna cuestión a eso. De hecho, podría haber salido alguno propuesto por otro ministro de la Corte”.

Lorenzetti cree que deben convocarse a abogados que vengan del ámbito judicial. Recuerda que los ministros Maqueda y Rosatti vienen de la política. A propósito, señala: “Hubo polémica cuando se los nominó. Se decía que Rosatti era kirchnerista porque había sido ministro de Justicia de Néstor Kirchner”. El doctor Rosenkrantz y él mismo provienen de la academia. “Hay un desbalanceo respecto de los que provienen de los tribunales”.

El expresidente del alto tribunal cuenta que Javier Milei consultó a todos los ministros de la Corte sobre las vacantes y que todos propusieron nombres. “Rosatti había propuesto en una reunión en el Ministerio de Justicia a una mujer que era la presidenta del Consejo de la Magistratura, la vicepresidenta”, ejemplifica.

“Es lógico que haya discusión con la nominación de Lijo", afirmó el juez del máximo tribunal

Asegura que en la Corte se “llevan bien” y que los fallos no se cambian por razones personales. Finalmente, hace especial hincapié en el momento actual de la crisis por desencanto de las democracias modernas y usa un tono severo: “El autoritarismo actual que tiene una fachada democrática. Ese vaciamiento es muy peligroso. ¿Por qué, qué ocurre? Se van copando los Poderes Judiciales con personas afines. La prensa se la va debilitando progresivamente y termina siendo la prensa del Estado o una prensa irrelevante”.

Con información de Infobae