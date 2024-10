Grabois y otra pelea callejera: le gritaron ladrón en Palermo y reaccionó a los golpes

Juan Grabois protagonizó otro episodio violento en la vía pública, al reaccionar luego de que un ciudadano lo increpara por la calle. Esta vez pasó en el barrio porteño de Palermo, cuando el dirigente social se dirigía a una reunión.

Todo ocurrió sobre la calle Armenia, a metros de la esquina con Costa Rica. Grabois se bajó de un auto junto a varias personas, que serían militantes y colaboradores, y un hombre identificado como Marcos Viera comenzó a gritarle. Las primeras versiones indicaban que le dijo “¿Qué haces acá? Ocupate de los pobres”. Aunque desde el entorno del dirigente afirmaron ante la consulta de Infobae que también lo trataron de ladrón.

Una persona que atestiguó el hecho y grabó uno de los videos que acompaña este artículo describió ante Infobae: “Grabois le empezó a gritar y amenazar, luego a perseguirlo, empujarlo y junto a las otras personas a golpearlo. Grabois lo pateó reiteradamente hasta que su pierna. Viera cedió y cayó, y en el piso pidió ‘no me peguen más, no me puedo levantar’”.

En cambio, desde el entorno del dirigente señalaron que “Juan le contestó diciendo ‘qué te pasa’ y el tipo quería pegar, revoleaba piñas y agarró una silla que había de un bar para tirarla”.

En los videos solamente se observa el momento posterior a la caída del vecino de Palermo, que se encontraba en el lugar porque estaba yendo a buscar a su hija al colegio. Además, los acompañantes de Grabois afirmaron que el hombre se cayó porque se tropezó con una moto “y mintió diciendo que le habían pegado”.

Sin embargo, por lo que quedó documentado se puede escuchar con claridad al dirigente cuando le advierte a Viera: “La próxima no va a ser en la pierna”, aduciendo a que podría golpearlo en un lugar donde le causara más daño.

Hay varios testigos de la escena, como se puede ver en las imágenes. También quedaron involucrados escritores, entre ellos el poeta y periodista Fabián Casas. Es que la reunión a la que se dirigía el fundador de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular y del Frente Patria Grande era en el Fondo de Cultura Económica, una editorial mexicana con sede en Buenos Aires, entre otras ciudades del mundo.

La última gresca había sido en Ezeiza

La última escena es algo que ya le pasó en otras oportunidades al dirigente, y varias veces hizo notar su malestar con que se le cuestione su desempeño público.

A fines de septiembre, el ex candidato presidencial fue insultado y abucheado por personas que se encontraban en el aeropuerto de Ezeiza. Fue al regresar de la capital de Italia, Roma, a donde viajó para participar de una actividad junto al Papa Francisco.

De acuerdo a varios videos que se viralizaron en redes sociales, Grabois se “plantó” ante a los cuestionamientos. Frente a personas que lo acusaban de “chorro”, el abogado y militante popular contestó en reiteradas oportunidades: “¿A quién le robé señora, a quién?”. De fondo se escucharon otras voces que replicaban “a los pobres”.

La tensión comenzó en la terminal de arribos y se trasladó luego al estacionamiento, donde se escucha a algunas personas gritar: “Andá a trabajar”. El dirigente cercano a Francisco replica: “Andá a trabajar vos, yo vergüenza no tengo”. Luego, un señor se acercó al auto en el que se estaba subiendo Grabois para retirarse del aeropuerto y recriminó: “A vos no te votó nadie, le fuiste a mentir al Papa, no le contaste la verdad de nada”.

Personal de la Policía Aeroportuaria de Seguridad (PSA) intervino y se interpuso entre Grabois y las personas que lo insultaban para evitar un confrontamiento físico. Finalmente, Grabois se expresó en redes sociales sobre el episodio: “Sigan intentando, nunca me van a correr de ningún aeropuerto, nunca me van a callar, nosotros no nos rendimos nunca”.

