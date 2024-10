Esta semana dará inicio la XIV Feria del Libro en Salta, uno de los invitados especiales será Silvio Squillari, el escritor, histórico manager y creador del logo de la banda Los Piojos, presentará su libro “El Piojo no se mancha”.

“Son todas mis vivencias de manera cronológica donde cuento más allá de la historia piojosa, la historia del logo, su creación, las mutaciones, escenografía, historias de arte. No solo está apuntado a fanáticos de la banda, sino que también a diseñadores porque se cuenta cómo se generaba el diseño a fines de los ‘80 y principios de los ’90, hasta el 2009”, detalló Squillari en ‘No es una tarde cualquiera’ por Aries.

Haciendo referencia al título, el escritor destacó que Los Piojos “siempre fue una banda futbolera” y que surge a partir del testimonio de Ciro –reflejada en el libro- al hablar sobre la separación del grupo, referenciando a la famosa frase de Diego Maradona ‘La pelota no se mancha’.

Puntualizando en el logo, Squillari explicó que “las mutaciones tienen que ver con los distintos momentos de la banda y la necesidad de cada una de las portadas en relación a lo musical y el tiempo que estaban viviendo con cada disco”.

“Sale por primera vez mostrando la cara en ‘Ay ay ay’, aparece en el cuerpo entero, pero la gente tomó la identidad de la cara del piojo, entonces omamos esa imagen como el estandarte y terminó siendo lo que es el piojo hoy, considerado en la Argentina el logo más representativo del rock”, expresó.

Silvio Squillari se presentará en la Feria del libro el domingo 13 de octubre, a las 20 horas en el Teatro de la USINA Cultural. Mientras que el lunes 14, según anticipó, visitará la Escuela TAI junto a la artista y psicopedagoga Mily Ibarra, para realizar actividades de integración para niños.

“Me parece una obra maravillosa para poder generar el desarrollo de las artes en edades tan tempranas, es lo que me pasó a mí cuando era un infante, empecé a estudiar dibujo, pintura y escultura a los seis años y la verdad que eso me gestó y me marcó con toda mi vida que llegué a ser lo que soy hoy”, cerró.

El regreso de Los Piojos al escenario y la ausencia de Micky

Por otro lado, Silvio Squillari no escapó a la consulta sobre el presente de Los Piojos con su regreso a los escenarios tras 15 años y la ausencia de Micky Rodríguez, bajista y fundador de la banda, con quien comparte amistad hace años.

“Creo que la decisión de Micky es su opinión. Él sacó un comunicado en donde considera y siente que hay ciertas opiniones de un lado o del otro, que son internas. Yo considero que es como una gran familia esto, puede haber disparidades”, expresó y agregó “más allá del regreso, el tiempo, la historia, hay cosas que tienen que ver con los valores y los principios., creo que es lo que hoy está poniendo Mickey arriba de la mesa”.

Squillari consideró que el músico fundador “tiene deseos de volver como todos” pero que “no es su momento y es respetable”, descartando que el dinero sea motivo de la decisión. “Si fuera dinero ya se hubiese solucionado hace rato, acaban de vender siete estadios únicos de La Plata y no creo que haya banda en Argentina que pueda generar eso en 24 horas”, cerró.