El gobernador Gustavo Sáenz envió este lunes a la Legislatura el proyecto de Ley para eliminar las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) de los comicios electorales provinciales. El mismo será tratado en los próximos días en la Cámara de Senadores y en la de Diputados.

En ‘Estilo Desafío’ por Aries, el Diputado provincial, Luis Albeza, recordó que anteriormente se impulsó la eliminación de las PASO, pero que “se terminó modificando en las comisiones y optaron acompañar la iniciativa de suspensión de las PASO”, sin embargo señaló que además del proyecto del Ejecutivo hoy existen otros expedientes que se encaminan en el mismo sentido.

“Las PASO se han desvirtuado, se han convertido en un mecanismo de ilusión que utilizan los partidos políticos a través de la creación de tantas nuevas agrupaciones y partidos. Directamente las PASO no definen ninguna elección y la ciudadanía que va a votar en las PASO y en las generales, tienen las mismas dos ofertas electorales, así que no tiene un acompañamiento social en la ciudadanía santeña”, expresó.

Albeza también hizo referencia a los argumentos económicos considerando que “no es momento para gastos”, teniendo en cuenta el recorte presupuestario a las provincias y la realidad macroeconómica del país, sin embargo consideró que “ponderando lo que significan las elecciones y el sistema democrático, los argumentos económicos quedan en segundo plano”.

“Lo más importante es que no tiene el apoyo de la ciudadanía, que no fortalecen a los partidos políticos porque al necesitar eludir el sistema de las PASO, se han generado un montón de partidos políticos que no responden a una ideología en concreto y terminan siendo unidades estratégicas que en una elección están en un frente, en otra elección están en otro frente, y la gente no les conoce ni las direcciones a los partidos políticos”, manifestó.

Financiamiento Universitario

Por otro lado, el diputado provincial Luis Albeza se refirió a las declaraciones del ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, quien confirmó que si el Congreso voltea el veto al financiamiento universitario, el Gobierno acudirá a la Justicia.

“Si recurre a la Justicia no está escuchando a la sociedad que se manifestó con más de un millón de argentinos, donde había realmente un acompañamiento genuino y real, como en todo puede haber algún oportunista, pero en definitiva la marcha no fue política, la gente se expresó en todas las provincias”, expresó.

Albeza advirtió que con esa decisión “no respeta la Constitución Nación, la división de poderes y no está estuchando a la comunidad que lo votó con cerca de 60% de aprobación”. “Estamos acostumbrados a un Presidente que tiene un nivel de soberbia muy elevado, que no escucha a la gente y está encaprichado con algunas medidas”, indicó.

Cabe destacar que dentro del Acta de Labor para la sesión del martes 8 de octubre se incluye un Proyecto de Resolución -autoría de la Diputada Soledad Farfán- para expresar adhesión a la manifestación federal en defensa de la Universidad Pública y Gratuita.