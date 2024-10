PRO Salta: con críticas a Milei por la pobreza, respalda el rumbo “queremos que le vaya bien”

Graciela Lena, miembro de la Fundación Pensar, ligada al PRO, manifestó - en "Pasaron Cosas" con Fedra Aimetta- su preocupación por la grave situación social en Argentina, donde un millón y medio de niños se saltean una comida diariamente. “Esto es una emergencia, no se puede desatender. Tenemos que pensar en transferencias de ingresos para paliar esto porque el hambre es inaceptable en un país con tanta riqueza de producción de alimentos”, afirmó la dirigente salteña, subrayando la paradoja de la crisis en un país con abundantes recursos.

Según Lena, la visión liberal del PRO busca equilibrar la necesidad de progreso económico con la urgencia social. “La mirada del PRO tiende a poner el acento en la importancia del desarrollo y el progreso. Si repartimos plata sin generar bienes y servicios, no estamos creciendo, no estamos generando riqueza, no estamos generando empleo”, explicó. La integrante de la Fundación Pensar abogó por políticas económicas que promuevan el desarrollo sostenible, pero sin descuidar a los sectores más vulnerables.

Para Lena, el equilibrio fiscal es una prioridad, pero no a costa de ignorar las emergencias sociales que enfrenta el país. “Es fundamental tener cuentas claras, hacer presupuestos que se cumplan, pero también ocuparnos de las cosas necesarias, como el hambre infantil”, enfatizó. En su opinión, las políticas públicas deben atacar tanto el déficit fiscal como las urgencias sociales para garantizar el futuro del país.

En cuanto a la postura del PRO respecto al gobierno nacional, Lena señaló que su partido ha expresado su voluntad de apoyar cualquier medida que implique un verdadero cambio. “Nosotros queremos que al gobierno le vaya bien y lo vamos a apoyar en todas aquellas cuestiones donde lo que se esté intentando es un verdadero cambio”, concluyó.