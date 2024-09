YPF y una posible baja del precio de la nafta en octubre

El presidente de YPF, Horacio Marín, aseguró que la petrolera estatal no descarta bajar el precio de la nafta en octubre. “El precio del barril bajó u$s10 y la última semana subió u$s4. Estamos analizándolo y prometo que la semana que viene vamos a tener una definición”, reveló.



El último incremento de los combustibles fue en el mes de septiembre y, en caso que se lleve a cabo una baja en el valor, sería el primero en cinco años.



En una entrevista televisiva, Marín detalló los motivos que podrían desencadenar en la eventual baja: "El precio del combustible depende del petróleo. Si sube, el precio del combustible tiene que subir. Si baja, tiene que bajar. En YPF, si el precio del petróleo baja, los usuarios no tienen que subvencionar a YPF porque no es justo que nosotros tomemos una ganancia arriba de lo lógico que tiene que tener la venta de combustibles".

"Así tampoco cuando suba nosotros no podemos subir el precio de combustibles porque sino hay una subvención de YPF a los usuarios. El precio del barril bajó u$s10 y la última semana subió u$s4", agregó.

En otro de los aspectos analizados, el presidente de YPF hizo referencia a un achicamiento en las diferencias de precios de los combustibles entre las diferentes regiones de Buenos Aires: “Cuando nosotros ingresamos, la diferencia entre la Capital Federal y el conurbano estaba en el orden del 15%. Hoy está en el 2% o 3%, prácticamente nada. Eso parte de una justicia lógica. No puede ser que en el conurbano el combustible sea más caro que en la Capital Federal”.

"Si Petronas se baja vamos a seguir adelante": YPF confirmó el megaproyecto de inversión de GNL en Río Negro

Horacio Marín se refirió a los rumores vinculados a que Petronas estaría evaluando abandonar el proyecto para construir una planta de Gas Nacional Licuado (GNL) debido a que no confían en el plan económico del gobierno de Javier Milei. Aclaró que si ello ocurriera "vamos a seguir adelante" e incluso "pueden ingresar otras compañías". El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, se expresó en el mismo sentido.

"En este momento, Petronas tiene la opción de continuar o no con el proyecto. Hay que desdramatizar la situación, son decisiones empresarias. Yo no tengo información sobre cuál sería la decisión de Petronas. Es una de las mejores empresas de GNL del mundo y estamos trabajando muy bien con ellos", explicó en un primer momento el presidente de YPF.

Para luego agregar: "Si Petronas no continua, YPF va a seguir adelante. Es un proyecto que tiene mucho interés. El proyecto no depende exclusivamente de Petronas. Pueden ingresar otras compañías".

En el mismo sentido, agregó que la iniciativa "incluye a toda la industria local y se están acercando empresas mundiales muy interesas por el proyecto (Super Majors). Yo acabo de llegar de Houston en donde se desarrolla la exposición más importante sobre la industria de gas y puedo decir que nuestro proyecto está instalado a nivel mundial. Más de 50 reuniones mantuvimos en ese marco".

"Argentina se convertiría en el quinto exportador del mundo, para abastecer al mercado de Asia, India y Europa. Estuve en la India, mantuve reuniones con siete CEO’s y el ministro de Energía. El foco está puesto en venderle gas a la India y van a necesitar mucha energía para sostener su economía. Soy muy positivo de que vamos a hacer capaces de desarrollar el gas de Vaca Muerta", concluyó.

Con información de C5N