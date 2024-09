"El kirchnerismo quiere desestabilizar al Gobierno", apuntó el diputado que quieren echar de la UCR

El diputado nacional de la UCR, Mariano Campero, en Aries, se refirió a la suspensión de su afiliación al partido, luego de que apoyara el veto a la ley de movilidad jubilatoria. El legislador señaló “que la administración actual, a pesar de los errores, está cumpliendo con las metas económicas que trazó al asumir”.

Campero subrayó que el veto a la ley de movilidad jubilatoria fue una medida necesaria, ya que Javier Mile argumentó que no contaba con los recursos para implementarla en este momento. “En términos fiscales, no había cómo sostenerla. No podemos exigirle a este gobierno, que lleva apenas ocho meses, lo que no le exigimos al kirchnerismo en cuatro años”, apuntó.

El diputado también hizo un llamado a la oposición para que permita que el gobierno lleve adelante su plan económico, destacando que en las últimas sesiones del Congreso, los bonos argentinos reaccionaron positivamente. “El proceso de desestabilización lo estamos evitando, y eso es un buen indicio”, subrayó.

Campero finalizó reafirmando su pertenencia a la UCR, pese a la suspensión temporal de su afiliación, y dejó en claro que las diferencias se resolverán en las elecciones del próximo año.