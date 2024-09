El Gobierno cruzó a los gremios aeronáuticos por el paro: “Ya se aplicaron 400 sanciones y descuentos"

En medio del paro de pilotos y aeronavegantes de Aerolíneas Argentinas, que este viernes afectaba 150 vuelos y 15.000 pasajeros en Ezeiza y Aeroparque, el Gobierno volvió a cruzar a los gremios y dijo que la medida de fuerza “carece de toda lógica”.

“En ningún momento se cerraron las conversaciones para solucionar esto o poder llegar a un acuerdo. Están perjudicando a miles de personas e incluso en este momento el conflicto sigue”, planteó el vocero presidencial, Manuel Adorni.

Desde Casa Rosada, adonde brindó su habitual conferencia de prensa matutina, Adorni señaló que los sectores que impulsan el paro “tienen salarios y beneficios corporativos bastante por encima de la media”.

“Ya se aplicaron 400 sanciones y descuentos. En el caso de los pilotos que tomaron la decisión de complicarle la vida a la gente fue, en promedio, de 150 mil pesos; y para tripulantes de cabina, de 50 mil pesos. En esta lógica de las empresas en general, y de Aerolíneas en particular, el que no trabaja, no cobra”, sumó el portavoz de Javier Milei.

Y cerró, en esa línea: “Todas las empresas privadas están operando con normalidad. El Gobierno está saneando Aerolíneas lo más que pueda dentro de los límites de la coyuntura y de la propia dinámica de la compañía. Apelamos a que estos episodios no se repitan”.