Interna radical: “Nanni quiere asegurarse una candidatura provincial”

La interna del Partido Radical en Salta sumó un nuevo capítulo: el pasado lunes, el sector referenciado por Rubén Correa reforzó la presentación que había realizado en la Cámara Nacional Electoral con nueva documentación, cuestionando la parcialidad de los organismos elegidos para la Junta Electoral, el Tribunal de Disciplina y el Tribunal de Cuentas en la convención de Güemes.

"Todo lo que se diga y haga en este momento no tiene validez, ya que la interna no está resuelta", afirmó en el programa El Acople. El “Chato” Correa también apuntó contra el manejo de los fondos y dijo que en los últimos tres años los balances del partido no fueron presentados, lo que podría derivar en la quita de aportes estatales y en una crisis financiera puertas adentro.

"Es muy grave, no recibiríamos los aportes del Estado, lo que afectaría directamente el financiamiento de los procesos electorales", comentó el expresidente del Comité Capital.

Según Correa, todo se trata de una “estrategia de Miguel Nanni para asegurarse las candidaturas en cada turno electoral”.

“Hoy hace un esfuerzo por controlar la definición de las candidaturas. Tengo la sensación que él está apuntando a las provinciales y para eso necesita que nadie esté al frente. Esto es un juego para garantizarse un lugar como senador o diputado”, terminó.