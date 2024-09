Francos sobre el decreto de libre acceso a la información pública: “Lo modificaremos si es necesario”

En el recinto, la diputada radical Karina Banfi cuestionó duramente la restricción al acceso de la información pública que decretó el Gobierno exigiendo la derogación. “Dicen que preguntan mucho los ciudadanos. Ejercemos el derecho humano a preguntar. Es un derecho revolucionario para saber qué se hace con el dinero de nuestros impuestos", expresó.

Asimismo, profundizó: "Dicen que se hizo la resolución porque había algunas preguntas sobre la intimidad del Presidente. Está resuelto en la propia ley: el funcionario dice que no va a responder porque es de su intimidad y listo. Se terminó la discusión, lo que nunca puede hacer el Estado es decirnos qué se puede preguntar o qué cosas no. El problema no es la intimidad de los perros o de Olivos".

Ante los cuestionamientos, de los que también se hizo eco el diputado Miguel Ángel Pichetto, el jefe de Gabinete, dijo que existe la posibilidad de que se modifique el decreto.

"Voy a dar una respuesta general. Como ustedes comprenderán, no hay ninguna intención del Gobierno de limitar el acceso a la información pública. Hemos recibido el récord de preguntas para esta Cámara, que fueron 3500 resumidas en 2500 respuestas", aseguró.

Y aclaró que “no fue la intención de limitar el acceso. Se hicieron consultas y no nos pareció que hubiera una violación a ese derecho. No sé si derogarlo, pero sí de ordenar el acceso”.