Intensificarán la campaña de vacunación: “Tenemos niños de cuatro años con el calendario incompleto”

A partir de septiembre y hasta fin de año, la primera semana de cada mes los hospitales y centros de salud de todo el territorio provincial realizarán acciones para facilitar el acceso a vacunas, con el objetivo de prevenir el resurgimiento de enfermedades.

En diálogo con ‘No es una tarde cualquiera’ por Aries, la jefa del programa de inmunizaciones, Adriana Jure, señaló que se pretende “llegar a fin de año con una cobertura ideal”, focalizando en niños, adolescentes y embarazadas.

“En bebés queremos que se complete el calendario y recuperar lo que no se hizo especialmente en pandemia, tenemos niños de cuatro años que no tiene su calendario incompleto y eso es un gran riesgo no solo a nivel individual sino colectivo”, explicó.

Jure recordó que los salteños pueden acceder a las vacunas del calendario en todos los centro de salud, hospital y agentes sanitarios, aunque adelantó que se planifican estrategias extramuros. “En algunos casos se planifica visitar las escuelas por lo que pedimos a las familias que autoricen la vacuna sobre todo en adolescentes, también se planifican puestos externos y en el interior hay visitas casa por casa”, detalló.

Consultada por la vacuna antigripal, atento a los datos de la última semana epidemiológica que incorporó más de 800 nuevos casos, Jure señaló que si bien la vacuna “no impide que se produzcan brotes con cambios de sepas”, sí beneficia a la población de riesgo o con enfermedades de base, impidiendo internaciones y descompensaciones.

“En el brote anterior y como pasa casi siempre que hubo muchos casos en una primera oleada, las personas que estuvieron internadas en terapia intensiva eran personas que tenían riesgo y no estaban vacunadas, teniendo la vacuna disponible y para ellos es gratuita tengan o no obra social”, cerró.

Las actividades por la vacunación, se desarrollará a partir de septiembre y hasta fin de año, la primera semana de cada mes. Las fechas estipuladas son:

Septiembre: del 2 al 8 de septiembre

Octubre: del 30 de septiembre al 6 de octubre

Noviembre: del 4 al 10 de noviembre

Diciembre: del 2 al 8 de diciembre.