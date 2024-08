En realidad, esa consideración dice muy poco de un fenómeno de comunicación que resiste el paso del tiempo y motiva a la tecnología a crear todo lo que sea necesario para consolidar su servicio. Muchos conocen la hazaña de “Los locos de la azotea”, un grupo de argentinos conducidos por un médico que pusieron al aire la primera transmisión de lo que a 93 años es un medio que la sociedad no ha reemplazado; solo lo comparte con otras ofertas para sostenerse en el mundo.

En casi un siglo, la radio se ha perfeccionado y no se observan riesgos inminentes sobre su sobrevivencia en el entramado cada vez más sofisticado de formas y modos de comunicación. Los avances tecnológicos le sirven siempre y los desbordes son contenidos por normas que se debilitan cuando afectan su esencia. Allí caben los pronunciamientos de las Cumbres Mundiales de la Sociedad de la Información, que constituyen mandatos que el mundo trata de adoptar para morigerar afanes totalitarios y reducir las brechas que generan los distintos niveles de desarrollo de las naciones.

La radio es objeto de análisis de especialistas en cualquier punto del planeta, que le reconocen distintas funciones. No se discute que fue uno de los medios de comunicación más importantes del siglo XX pero mucho más significativo es observar que mantiene su utilidad para la difusión de información, entretenimiento y educación. Precisamente en las Cumbres Mundiales de la Sociedad de la Información se reconoció que esa virtud es esencial para el progreso, la iniciativa y el bienestar de los seres humanos. Con el aprovechamiento de las TIC, tecnologías de la información y la comunicación, ha logrado vencer obstáculos tradicionales, como el tiempo y la distancia, para beneficiar a millones de personas en todo el mundo.

Por eso la radio no ha sucumbido ante el avance de otros medios, especialmente de las redes sociales; tampoco pudieron con ella otros embates, especialmente, de los afanes de la política por obstaculizar la permanencia de medios que se resisten a ser conducidos, resignando su servicio a la libertad de expresión. Es que la radio es parte de la cotidianeidad ciudadana. Acompaña, entretiene, pero especialmente explica la realidad, tornando a la información en un producto accesible para toda la población.

En esta jornada vale llamar la atención sobre un problema que está observándose en la realidad nacional y que precisamente apunta a cercenar libertades esenciales, como la de la prensa. Todo ataque al periodismo pone a la radio en estado de alerta.

La incorrección con la que el presidente Javier Milei insiste en referirse a la tarea de los medios ha llevado a un pronunciamiento de la Sociedad Interamericana de Prensa, que expresó su preocupación por los reiterados y crecientes ataques verbales del mandatario contra periodistas, medios de comunicación y organizaciones del sector que expresan puntos de vista críticos a las políticas del gobierno. La entidad continental exhortó al mandatario a mostrar tolerancia frente a la crítica y el disenso y cumplir así con los estándares internacionales en la materia. Previamente, en el informe de medio año, la SIP ya había indicado que la cuenta de X del presidente Milei es un vehículo para reiteradas descalificaciones e imputaciones contra periodistas, a través de la cual lanza sospechas de corrupción sobre la prensa.

El presidente de la organización interamericana, Roberto Rock, afirmó que "la estigmatización es una forma de apología de la violencia que, además de incitar a los violentos, profundiza los niveles de intolerancia, las divisiones y la polarización de la sociedad". Ese es un mensaje que puede tomarse en este Día de la Radiodifusión Argentina para dar sentido a sus objetivos.

Desde su nacimiento, la radio busca crear una comunidad de intereses positivos para el desarrollo social. Aries trabaja en ese sentido.

Salta, 27 de agosto de 2024