La Cámara de Diputados salteña aprobó un proyecto de declaración que les solicita a los legisladores nacionales por Salta que hagan las gestiones necesarias para que el impuesto a las ganancias no alcance a docentes estatales de la provincia. Este fue el contexto donde se dio un tenso cruce entre diputados del oficialismo local y sus pares que responden al proyecto nacional libertario.

“¿Saben quién era Jano? Jano era un dios mitológico, es representado con dos caras que miran a lados distintos. Parece que en este recinto, y en la política salteña, muchos terminan disfrazándose de Jano”, disparó el libertario Roque Cornejo al momento de su intervención.

En este sentido, el legislador les observó a sus pares que apoyan esta clase de proyectos mientras, al mismo tiempo, apoyan al gobernador Sáenz en su reclamo al gobierno nacional de restituir Ganancias.

“Entonces, la pregunta es ¿de qué lado están?”, cuestionó el diputado, y aseguró que incongruencias como esta son las que han cansado a la sociedad.

Estafador electoral

Por su parte, Luis Mendaña, representante de La Caldera, recordó que el Ganancias siempre fue un reclamo de los trabajadores y que, claramente, los sueldos no son ganancias.

“Entonces, la discusión es si estamos de acuerdo o no con el impuesto. Yo no soy historiador, solo me remito a lo que escuche de las dos caras y tengo algunas frases: ‘Ganancia muestra la voracidad de los parásitos de la corporación política’, ‘el impuesto a las ganancias es pura envidia’. ¿Saben quién decía esto? Esto lo decía el gran estafador de la Argentina, Javier Milei”, disparó el diputado.

Advirtió, en tanto, que la campaña del actual presidente tuvo uno de sus puntos fuertes en el ataque a este impuesto – a los impuestos en general, en realidad - y que dijo que no se iba a pagar más.

“Es el gran estafador electoral, que estafó a los trabajadores, a los empresarios y a cada uno de los ciudadanos. No me vengan a joder. Muchos votaron a Milei pensando en que no iban a pagar el impuesto. Es una estafa política lo que hicieron y más estafa es seguir defendiendo medidas como esta”, finalizó Mendaña.