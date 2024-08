Invitan a un taller de mecánica ligera para motos

La Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial de la Municipalidad de Salta, en conjunto con la entidad Reinas al Volante, invita a participar de un taller de mecánica ligera para motos gratuito y abierto para todo público, además de ser certificado por la UPATECO.

En ‘No es una tarde cualquiera’ por Aries, el perito que formará parte de la capacitación, Alejandro Marcello, señaló que ante la situación económica, la posibilidad de comprar en cuotas permitió a muchas personas cambiar la bicicleta o el transporte público por una moto, sin embargo advirtió que muchos “desconocer el mecanismo y aprenden de mirar a otro”.

“La moto hoy, es un vehículo de altas cilindradas algunas, hay que saber controlarla y hay que saber la parte mecánica también por si uno tiene un desperfecto en la vía pública. La idea es que puedan concurrir la mayoría de las personas y pueden traer un acompañante de cualquier edad porque también hoy todos quieren aprender, y el que no tiene moto puede venir como oyente”, explicó teniendo en cuenta que la capacitación es mixta.

En el curso se abordarán, entre otros temas, la mecánica ligera sobre sus motocicletas, cambio de filtro de aceite combustible y de aire, control de la batería, revisión de pastillas de freno, luces, cambio de rueda trasera; se aprenderá nomenclatura de fabricación de cubiertas, conductas de maniobrabilidad sorteando conos y obstáculos.

“Además voy a llevar las gafas simuladoras de alcoholemia para que el público se las pruebe y aprenda y sienta lo que es estar alcoholizado al frente de un volante o de un manubrio”, completó Marcello.

Según señaló el experto, "Salta tiene un alto porcentaje de siniestros viales en los motociclitas, porque no usan casco, no usan chaleco reflectivo, las motos las tienen en malas condiciones, andan con cubiertas en mal estado y no logran frenar porque las ruedas están desgastadas produciendo el choque”, señaló.

El curso se llevará a cabo el sábado 24 de agosto en el Centro Integrador Comunitario (CIC) de San Benito, (Av. Discépolo, esquina Mors) de 8 a 14, y requiere inscripción previa mediante el link: https://docs.google.com/forms/d/1vLAn17bzLytAeaSmfsQnt0bfpIgfkaLvxwmY9yLrNro/viewform?edit_requested=true