Francos dijo que Macri se equivocó tras el rechazo del PRO a los fondos de la SIDE

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, cuestionó al ex presidente Mauricio Macri luego de que el bloque de diputados del PRO rechazara el DNU por los fondos reservados de la SIDE. “Macri está equivocado”, sostuvo al respecto.

“En este caso, el ex presidente está equivocado. Recién se constituyó la comisión ayer… tiene bastante experiencia en estos temas, su Gobierno ha tenido cantidad de fondos para aplicar a las tareas del Estado ha sido criticado por eso”, sostuvo el funcionario en declaraciones radiales.

En la misma línea, recordó: “Su Gobierno ha tenido varias causas y denuncias por estos temas. Sabe que el Estado necesita de fondos para asignar a la seguridad nacional”.

“Está equivocado, debió consultar. Los fondos que se destinan a estas tareas, por sus características, no son para ser públicos”, sostuvo, y agregó: “Son para ser públicos en el seno de la Comisión de Seguimiento que establecen las formas en los que se comunican estos temas y la reserva y el secreto que tienen para tratarse. Eso no habla de que tengan destinos espurios”.

Asimismo, pidió que antes de oponerse al decreto los legisladores “debieran saber para qué están destinados esos fondos. No quiero entrar en una polémica con el expresidente, pero tengo la sensación que en el punto de diferenciación con nuestro sector, esta cuestión de apoyamos lo general y nos diferenciamos en lo particular, toma un elemento que hace a la seguridad nacional y no le dan el orden de magnitud que debiera tener”, planteó a raíz del comunicado crítico del PRO.

Según considera el titular de ministros, en el PRO “hay una necesidad política de diferenciarse" motorizada por la preocupación que despierta la imagen positiva de Javier Milei en las encuestas. “No quiero hacer especulaciones, pero el expresidente ha ofrecido sus equipos técnicos, sus pliegos de licitaciones en el caso de la Hidrovía, pero más allá de eso es hacer una especulación sobre cómo se plantea el expresidente el futuro político de su espacio”, diagnosticó.

“Tiene preocupación porque cuando uno analiza las encuestas de opinión, el 53% dice que apoyaría a una candidato que apoya el presidente Milei. Veo que hay una necesidad del sector político del expresidente de buscar su propio espacio”, aseveró.

En otro pasaje de la entrevista, el funcionario insistió en convocar que la Comisión de Seguimiento convoque a los funcionarios de la SIDE para que detallen el funcionamiento y el destino del dinero. "Tomar una decisión como la que tomó la Cámara de Diputados sin saber el por qué del DNU es un despropósito”, insistió.

Para Francos, el rechazo al decreto "denota cierta falta de responsabilidad para atender a las cuestiones de seguridad del Estado” y remarcó que la SIDE necesidad de un presupuesto reservado para encarar una serie de eventos que hacen a la seguridad nacional. “Eso sancionó el Presidente a través del decreto y lo que se supone que debe hacer la comisión es convocar a los funcionarios de la SIDE para que expliquen los motivos de este DNU y en qué se van a invertir los fondos", concluyó.

Con información de Noticias Argentinas