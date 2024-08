Adicciones: papelería de espectáculos artísticos y deportivos deberá exhibir un mensaje preventivo

En sesión ordinaria, la Cámara de Diputados salteña otorgó media sanción a la ley que prevé que tickets, folleterías, banners, cartelerías y entradas para espectáculos públicos masivos, de carácter artístico, cultural, deportivo, recreativo y turístico exhiban la leyenda “El consumo de Alcohol, Drogas y Tabaco es perjudicial para la Salud”.

“Hemos estipulado que la multa por no cumplir la ley será de 1000 a 3000 unidades tributarias”, aseguró el representante de Cerrillos, Luis Albeza, al momento de brindar los pormenores de la norma.

Indicó, además, que la iniciativa prevé que la leyenda preventiva también esté presente en los tickets digitales ya que, de un tiempo a esta parte, muchas empresas dedicadas a la venta de entradas por este medio operan en Salta.

“Lo que buscamos es contrarrestar las publicidades que alientan al consumo promoviendo hábitos saludables y así disminuir los índices alarmantes que tenemos en la provincia”, señaló el legislador.

Añadió que, según la Organización Mundial de la Salud y solo por citar un ejemplo, el consumo de alcohol es cada vez más común en adolescentes de entre 15 y 19 años; el consumo excesivo de alcohol, advirtió, es la causa de muerte de más de 3 millones de personas al año alrededor del mundo.

‘Más obligaciones para los privados’

Quien se mostró contrario al proyecto fue el diputado libertario Roque Cornejo, aduciendo que la utilización de slogans para concientizar a la sociedad sobre los consumos problemáticos nunca dio resultado y que, de hecho, el mundo poco a poco ha ido abandonando esta clase de estrategias.

“Llegamos 40 años tardes con este proyecto”, cuestionó el diputado.

En tanto, consideró que la prevención de las adicciones es facultad del Estado y que la iniciativa no hace más que “imponerle más obligaciones a los privados”.

“¿Cuándo el Estado va a responder por las leyes que no se cumplen y por los programas en la materia que no funcionan?”, cuestionó Cornejo, y aseguró que se trata de una ley meramente recaudatoria al establecer multas a quien no cumpla con la exhibición de la leyenda.

La ley, aprobada, pasa al Senado para su revisión.